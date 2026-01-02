“Años de trabajo y se vino abajo"; colapsa pequeño restaurante de Doña Goya por sismo en Guerrero

Durante la mañana de este viernes, un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió Guerrero, lo que dejó un saldo de dos personas muertas, una en la entidad y otra más en Ciudad de México y aunque esta tragedia no escaló a grandes dimensiones, si hubo afectaciones graves en algunas edificaciones como el restaurante de Doña Goya.

El sismo, con epicentro cerca de Rancho Viejo, provocó el balanceo de edificios y que residentes de varios estados salieran a las calles en masa mientras sonaban las alarmas sísmicas en la CDMX.

El temblor, con una profundidad de 35 kilómetros, se sintió con fuerza en la capital, Edomex y los estados vecinos, según el Servicio Sismológico Nacional, pero sin grandes daños; en Guerrero la situación fue completamente distinta en lo que respecta a las edificaciones, ya que al menos 300 domicilios resultaron dañados.

Colapsa restaurante de Doña Goya en Guerrero

Uno de los lugares que dañó el sismo de magnitud 6.5 fue el restaurante Playa Suave, propiedad de una adulta mayor llamada Doña Goya, quien había trabajado en el sitio por más de 50 años y en unos segundos el temblor lo tiró.

En un video difundido en redes sociales se observa el restaurante completamente destruido al tiempo que la vecina que graba explica que una mujer llorando en el sitio llamada Doña Goya era propietaria del lugar. Horas más tarde el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, confirmó al Sur de Acapulco el desplome de dicho inmueble de Doña Goya.

En las imágenes se observa que la construcción del restaurante Playa Suave en Barra Vieja colapsó hacia un costado; el lugar también es la vivienda de la adulta mayor.

"La señora Doña Goya se encuentra triste porque su negocio es de años de trabajo y en un momento se vino abajo. Todo lo que ella tenía es a base de trabajo", dijo.

Turistas se ponen a salvo ante sismo en Guerrero

Turistas y trabajadores de hoteles en Acapulco evacuaron los hoteles tras el fuerte sismo que azotó la ciudad turística de Guerrero.

Decenas de personas se congregaron en los camellones y a las afueras de los hoteles mientras las autoridades evaluaban la situación. Cabe señalar que esta región ha enfrentado otros desastres recientes como huracanes.

Explota transformador de luz durante sismo en CDMX este 2 de enero de 2026

