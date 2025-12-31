No llegues tarde a la cena; Capufe confirma accidentes, bloqueos y neblina en carreteras hoy 31 de diciembre

En el último día del año, miles de automovilistas se desplazan por las principales autopistas y carreteras del país para reunirse con sus familias y celebrar la llegada de 2026; sin embargo, el panorama vial este miércoles 31 de diciembre presenta complicaciones debido a bloqueos, cierres parciales, trabajos de mantenimiento y condiciones climatológicas adversas, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional .

A este escenario se suma el frente frío número 25 , que provoca bajas temperaturas, lluvias y bancos de niebla en varias regiones, lo que incrementa el riesgo de accidentes y retrasa los traslados.

Bloqueos y reducción de carriles en autopistas clave

De acuerdo a los informes oficiales, estos son los puntos afectados en tiempo real:



Autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque ( Veracruz

Kilómetro 16, con carga vehicular y reducción de carriles por labores de mantenimiento.

( Autopista México–Cuernavaca

Kilómetro 73, cierre parcial de circulación debido a un tractocamión con falla mecánica .

Autopista Agua Dulce–Cárdenas

Kilómetro 86, cierre total de la circulación mientras continúan las maniobras de retiro de una unidad tras un accidente.



🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Circulación restablecida en Veracruz y Oaxaca

Las autoridades también reportan restablecimiento de la circulación en:



Carretera Puebla–Córdoba (Veracruz)

A la altura de l kilómetro 275+000 , con dirección a Puebla, ya se encuentra reabierta al tránsito.

(Veracruz) Carretera Pinotepa Nacional–Salina Cruz ( Oaxaca

En el kilómetro 349+800 , la circulación fue restablecida tras atenderse la afectación.

(

Neblina y clima complican traslados

Las condiciones meteorológicas derivadas del frente frío 25 generan bancos de neblina que complican la visibilidad en tramos carreteros.



Autopista Barranca Larga–Ventanilla

Del kilómetro 40 al 70 , con visibilidad reducida por bancos de neblina.

Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza

En la zona de las Cumbres de Maltrata , con neblina persistente que complica la conducción.



La Guardia Nacional recomienda reducir la velocidad, encender luces y mantener distancia entre vehículos; no obstante, en este 31 de diciembre, la recomendación principal es salir con anticipación, mantenerse informado y extremar precauciones para no llegar tarde a la cena de Año Nuevo.

