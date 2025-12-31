No llegues tarde a la cena; Capufe confirma accidentes, bloqueos y neblina en carreteras hoy 31 de diciembre
¿Vas a viajar hoy? Evita retrasos en tu reunión de Año Nuevo consultando los bloqueos y las zonas con neblina densa reportados por las autoridades en tiempo real.
En el último día del año, miles de automovilistas se desplazan por las principales autopistas y carreteras del país para reunirse con sus familias y celebrar la llegada de 2026; sin embargo, el panorama vial este miércoles 31 de diciembre presenta complicaciones debido a bloqueos, cierres parciales, trabajos de mantenimiento y condiciones climatológicas adversas, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional .
A este escenario se suma el frente frío número 25 , que provoca bajas temperaturas, lluvias y bancos de niebla en varias regiones, lo que incrementa el riesgo de accidentes y retrasa los traslados.
Bloqueos y reducción de carriles en autopistas clave
De acuerdo a los informes oficiales, estos son los puntos afectados en tiempo real:
- Autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque (
Veracruz
)
- Kilómetro 16, con carga vehicular y reducción de carriles por labores de mantenimiento.
- Autopista México–Cuernavaca
- Kilómetro 73, cierre parcial de circulación debido a un tractocamión con falla mecánica.
- Autopista Agua Dulce–Cárdenas
- Kilómetro 86, cierre total de la circulación mientras continúan las maniobras de retiro de una unidad tras un accidente.
Circulación restablecida en Veracruz y Oaxaca
Las autoridades también reportan restablecimiento de la circulación en:
- Carretera Puebla–Córdoba (Veracruz)
- A la altura del kilómetro 275+000, con dirección a Puebla, ya se encuentra reabierta al tránsito.
- Carretera Pinotepa Nacional–Salina Cruz (
Oaxaca
)
- En el kilómetro 349+800, la circulación fue restablecida tras atenderse la afectación.
Neblina y clima complican traslados
Las condiciones meteorológicas derivadas del
frente frío 25
generan bancos de neblina que complican la visibilidad en tramos carreteros.
- Autopista Barranca Larga–Ventanilla
- Del kilómetro 40 al 70, con visibilidad reducida por bancos de neblina.
- Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza
- En la zona de las Cumbres de Maltrata, con neblina persistente que complica la conducción.
La Guardia Nacional recomienda reducir la velocidad, encender luces y mantener distancia entre vehículos; no obstante, en este 31 de diciembre, la recomendación principal es salir con anticipación, mantenerse informado y extremar precauciones para no llegar tarde a la cena de Año Nuevo.
