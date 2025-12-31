inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

AICM reanuda aterrizajes por neblina en CDMX; despegues continúan este 31 de diciembre

No llegues tarde a la cena; Capufe confirma accidentes, bloqueos y neblina en carreteras hoy 31 de diciembre

¿Vas a viajar hoy? Evita retrasos en tu reunión de Año Nuevo consultando los bloqueos y las zonas con neblina densa reportados por las autoridades en tiempo real.

Accidentes en carreteras
Ni el último día del año se salva de accidentes carreteros|Guardia Nacional Carreteras | X
Notas,
México

Escrito por:  Ximena Ochoa

En el último día del año, miles de automovilistas se desplazan por las principales autopistas y carreteras del país para reunirse con sus familias y celebrar la llegada de 2026; sin embargo, el panorama vial este miércoles 31 de diciembre presenta complicaciones debido a bloqueos, cierres parciales, trabajos de mantenimiento y condiciones climatológicas adversas, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional .

A este escenario se suma el frente frío número 25 , que provoca bajas temperaturas, lluvias y bancos de niebla en varias regiones, lo que incrementa el riesgo de accidentes y retrasa los traslados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Bloqueos y reducción de carriles en autopistas clave

De acuerdo a los informes oficiales, estos son los puntos afectados en tiempo real:

  • Autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque ( Veracruz )
    • Kilómetro 16, con carga vehicular y reducción de carriles por labores de mantenimiento.
  • Autopista México–Cuernavaca
    • Kilómetro 73, cierre parcial de circulación debido a un tractocamión con falla mecánica.
  • Autopista Agua Dulce–Cárdenas
    • Kilómetro 86, cierre total de la circulación mientras continúan las maniobras de retiro de una unidad tras un accidente.

Circulación restablecida en Veracruz y Oaxaca

Las autoridades también reportan restablecimiento de la circulación en:

  • Carretera Puebla–Córdoba (Veracruz)
    • A la altura del kilómetro 275+000, con dirección a Puebla, ya se encuentra reabierta al tránsito.
  • Carretera Pinotepa Nacional–Salina Cruz ( Oaxaca )
    • En el kilómetro 349+800, la circulación fue restablecida tras atenderse la afectación.

Mueren familia y matrimonio en carambolas en Jalisco, reportan 7 muertos y 18 heridos

Neblina y clima complican traslados

Las condiciones meteorológicas derivadas del frente frío 25 generan bancos de neblina que complican la visibilidad en tramos carreteros.

  • Autopista Barranca Larga–Ventanilla
    • Del kilómetro 40 al 70, con visibilidad reducida por bancos de neblina.
  • Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza
    • En la zona de las Cumbres de Maltrata, con neblina persistente que complica la conducción.

La Guardia Nacional recomienda reducir la velocidad, encender luces y mantener distancia entre vehículos; no obstante, en este 31 de diciembre, la recomendación principal es salir con anticipación, mantenerse informado y extremar precauciones para no llegar tarde a la cena de Año Nuevo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Bloqueos hoy Clima

LO MÁS VISTO