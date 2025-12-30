Chihuahua, Durango y Coahuila bajo cero; puntos donde nevará y habrá lluvia engelante en fin de año

A días de terminar el 2025, el frente frío 25 comenzó a mostrar sus efectos más severos en gran parte del país, pero el mayor impacto se concentrará en Chihuahua y Durango, entidades donde existe probabilidad de nieve, aguanieve y temperaturas extremas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre el martes y el miércoles, la masa de aire ártico asociada a este sistema frontal provocará un descenso marcado de las temperaturas, principalmente en zonas montañosas del norte y centro de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados con posibilidad de nieve y heladas severas

El SMN no descarta la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, entidades que cada temporada invernal suelen registrar los valores térmicos más bajos del país.

En estas regiones, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -10 grados Celsius, lo que incrementa el riesgo de heladas severas, congelamiento de caminos y afectaciones a comunidades rurales ubicadas en zonas altas.

Nevadas en volcanes y montañas del centro

El pronóstico también contempla condiciones para la presencia de nieve en las cimas de algunos de los principales volcanes del país. Entre ellos destacan el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, en Veracruz ; así como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ubicados entre el Estado de México, Puebla y Morelos.

❄️ Hoy, se espera la caída de #Nieve o #Aguanieve en cimas del centro y este de #México. pic.twitter.com/uHDA5CybyG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 30, 2025

Estas zonas, por su altitud, suelen ser las primeras en registrar precipitaciones sólidas cuando ingresan masas de aire frío intenso. Autoridades recomiendan extremar precauciones a excursionistas y evitar ascensos durante el paso del frente frío.

Coahuila, bajo alerta por lluvia engelante

Otro estado que se mantiene bajo vigilancia es Coahuila, donde existe la probabilidad de lluvia engelante . Este fenómeno ocurre cuando la lluvia se congela al entrar en contacto con superficies frías, generando capas de hielo en carreteras, banquetas y tendidos eléctricos, lo que puede provocar accidentes y cortes de energía.

Protección Civil exhortó a la población a evitar traslados innecesarios en caso de presentarse este fenómeno y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Nevadas provocan caos y emergencia en EUA

Frío extremo y recomendaciones

Además de Chihuahua, Durango y Coahuila, se esperan heladas en zonas serranas de Baja California y regiones altas del centro y oriente del país. El ambiente frío persistirá durante las próximas horas, acompañado de vientos fuertes que incrementarán la sensación térmica.

Las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y personas adultas mayores, evitar cambios bruscos de temperatura, así como mantenerse informados a través de los comunicados del SMN y de Protección Civil, ya que las condiciones podrían cambiar conforme avance el frente frío.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.