Año Nuevo bajo agua y hielo en todo México; inundaciones en el sureste y nevadas en Baja California

El clima en México estará dominado este 31 de diciembre por el frente frío número 25 y una masa de aire ártico que provocará lluvias intensas, vientos peligrosos y temperaturas bajo cero en amplias zonas del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades alertaron por posibles inundaciones en el sureste, heladas severas en el norte y centro, y la posible caída de nieve en Baja California, lo que podría afectar carreteras, servicios y actividades de fin de año.

Lluvias fuertes e inundaciones en el sureste

El SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con acumulados que pueden superar los 50 milímetros. Estas precipitaciones aumentan el riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamiento de ríos.

El impacto principal será en comunidades rurales y zonas bajas, donde la saturación del suelo puede dañar viviendas, cultivos y caminos. Protección Civil mantiene vigilancia especial en la región.

Heladas extremas en el norte y centro

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -10 y -5 grados en las sierras de Chihuahua y Durango, y entre -5 y 0 grados en entidades como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Edomex.

Este frío puede afectar la salud, sobre todo de adultos mayores y niños, además de generar pérdidas agrícolas por heladas tempranas en zonas productivas.

Posible nieve en Baja California

La Sierra de San Pedro Mártir podría registrar nieve o aguanieve durante la noche del 31 de diciembre, un fenómeno poco frecuente que atrae atención, pero también genera riesgos viales.

Las autoridades recomiendan evitar traslados nocturnos en zonas serranas y atender avisos carreteros ante posibles cierres preventivos.

Clima en CDMX y recomendaciones

En la CDMX se espera una mañana fría con niebla y mínima de 6 a 8 grados, con ambiente templado durante el día y máxima de 21 grados, sin lluvia.

Recomendaciones de Protección Civil para la temporada invernal 2025-2026; frente frío 25 provocará heladas y temperaturas de -10 grados

Se recomienda abrigarse por capas, conducir con precaución ante niebla o lluvia, no cruzar ríos crecidos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

