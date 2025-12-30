“Esta fiscal me odia": Cronología de la acusación por terrorismo contra el periodista Rafael León en Veracruz

Desde hace años, Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, se ha dedicado a la cobertura de nota roja en el sur de Veracruz , una región marcada por la violencia y la presencia de grupos criminales.

De acuerdo con información documentada por ARTICLE 19 México y Centroamérica , su trabajo periodístico le valió un hostigamiento sostenido por parte de autoridades estatales, que incluyó la apertura reiterada de carpetas de investigación de las que fue absuelto por falta de pruebas, así como actos de intimidación y vigilancia.

Cronología del caso que pone en duda la libertad de expresión en Veracruz

24 de diciembre: la detención

La mañana del 24 de diciembre, alrededor de las 8:55 horas, agentes ministeriales detuvieron a Rafael León cuando salía de su domicilio. Según el testimonio de su hijo, Garddiel León Oropeza, durante el operativo se registraron irregularidades, como la sustracción de un vehículo y la presunta desaparición de dinero en efectivo.

Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que el periodista sería imputado por delitos graves: terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La imputación y la prisión preventiva

Tras su captura, a León Segovia se le impuso prisión preventiva oficiosa, una medida que organizaciones defensoras de la libertad de expresión consideran desproporcionada.

ARTICLE 19 advirtió que la acusación busca frenar su labor informativa, pues los hechos investigados estarían directamente relacionados con su cobertura periodística sobre violencia y delincuencia organizada, publicaciones que habrían incomodado tanto a grupos criminales como a autoridades locales.

Hoy se reanuda en Veracruz la audiencia del periodista Rafael León Segovia, acusado de “terrorismo”



“Ya saben lo que fabrica esta Fiscalía”, denunció al salir escoltado y esposado



“Esta fiscal me odia”



No es terrorismo: es periodismo incómodo



El argumento central de la acusación

De acuerdo con información compartida, la Fiscalía sostiene que Rafael León recibía avisos directos sobre hechos violentos y, en ocasiones, llegaba primero a las escenas.

Sin embargo, defensores del periodista señalan que su número telefónico es público, además que recibir información de fuentes diversas es una práctica común y protegida del ejercicio periodístico, respaldada por criterios de la Suprema Corte y estándares internacionales.

Verónica Hernández renuncia a la Fiscalía de Veracruz

Las declaraciones públicas y la polémica

Al salir rumbo a la audiencia de este martes, escoltado y esposado, el periodista lanzó una frase que se viralizó: “Ya saben lo que fabrica esta Fiscalía… esta fiscal me odia”.

Paralelamente, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García , rechazó que el caso se trate de censura y aseguró que en la entidad “no se coarta la libertad de expresión”, declaraciones que fueron cuestionadas por organizaciones civiles.

30 de diciembre: audiencia clave y alerta nacional

Este 30 de diciembre se definirá la situación jurídica de Rafael León, quien permanece en prisión preventiva.

El caso ya es seguido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y se suma a otros procesos recientes contra periodistas en México, encendiendo las alertas sobre el uso del derecho penal como herramienta de intimidación y el riesgo de un precedente grave para la libertad de prensa en el país.

