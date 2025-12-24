Jaime Toral, de influencer a acusado del secuestro de Doña Lety

El influencer Jaime Toral fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, por el delito de trata de personas y el secuestro de una mujer de la tercera edad llamada "Doña Lety", a quien usaba para ganar popularidad y seguidores en las diferentes plataformas, entre ellas YouTube y TikTok.

El influencer tenía una ficha de búsqueda activa emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, de donde es originario, y por información que llevara a su captura se ofrecía una recompensa de 350 mil pesos.

¿Cómo fue la detención de Jaime Toral?

Después de meses de búsqueda, Jaime Toral fue detenido frente a un mini super en el centro de Zacapoaxtla, ubicado en la colonia centro, calle 5 de mayo sur, entre calle Mariano Arista y calle R. Palacio, de acuerdo con la información compartida en el Registro Nacional de Detenciones.

Su detención se realizó el 22 de diciembre alrededor de las 3:35 de la tarde y después de pasar al juzgado cívico fue llevado a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. Serán la autoridades de Veracruz quienes determinará su situación jurídica.

Jaime Toral en el Registro Nacional de Detenciones

Caso "Doña Lety" en Veracruz

"Doña Lety" se volvió rápidamente viral por colaborar a lado de Jaime Toral. La mujer de la tercera edad tenía debilidad visual y debido a situación económica complicada conoció al influencer, quien hacía contenido ayudando a la gente vulnerable.

El creador de contenido supuestamente la cuidaba tras saber su historia e inclusive la llevó a vivir con él, sin embargo, después salió a la luz que la retenía contra su voluntad para hacer videos. En septiembre de 2024 la Guardia Nacional logró rescatarla, sin embargo no pudieron dar con el paradero de Jaime en aquel entonces.

