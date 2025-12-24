De víctima a acusada: liberan a Dashia, joven señalada como líder del CJNG tras denunciar abuso de su padre

El caso Dashia se convirtió en tendencia en los últimos días, seguramente lo has escuchado. Dashia Rocío Rubio es una joven de 19 años que acaba de ser liberada tras permanecer presa en el penal de Barrientos , luego de ser acusada por su padre biológico de liderar una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Te contamos los detalles de este caso.

La historia de Dashia, la joven que acusó a su padre de abuso y terminó en la cárcel

Dashia Rocío es una estudiante de 19 años que vivía con su madre. Recientemente, la joven se había reencontrado con su padre biológico, quien había negado su paternidad durante todo este tiempo. El hombre terminó por aceptar a Dashia como su hija, luego de que le practicaran una prueba de ADN que resultó positiva. La joven decidió ir a vivir con su padre para trabajar en su relación. No obstante, el 2 de septiembre pasado, Dashia escapó de la casa, tras descubrir que su padre intentó abusar sexualmente de ella, tras drogarla con Clonazepam.

La joven compartió con el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, una serie de capturas de pantalla de un chat de WhatsApp donde se puede leer una conversación entre ella y su padre En dicha charla, la joven le reclama lo ocurrido a su progenitor, quien intentó evitar una denuncia ofreciéndole regalos a la joven.

El pasado 26 de noviembre, el padre le propuso regalarle un coche y la citó en la Agencia de autos ubicada en Lomas Verdes con el pretexto de "hacer las paces". Sin embargo, 10 policías esperaban a la joven en el lugar para detenerla por una denuncia que había en su contra por el delito de extorsión.

La denuncia de extorsión en contra de Dashia Rocío

La joven aseguró que su padre tenía el poder para fabricarle una carpeta de investigación por el delito de extorsión en la que se aseguraba que Dashia y otros dos sujetos se habían presentado en un negocio en San Rafael, Tlalnepantla, Edomex, para extorsionar al dueño. Según la carpeta, los tres le exigieron a dueño el pago de cierta cantidad de dinero para permitirle trabajar.

Supuestamente, tanto la joven como los individuos se habían identificado como integrantes del CJNG. Por lo tanto, el dueño del negocio habría depositado el dinero a la misma cuenta en la que el padre depositaba el dinero de la manutención de Dashia.

Dashia fue interceptada en la agencia de autos por los policías que, por alguna razón, conocían el lugar donde ellos se encontrarían y fue llevada al penal de Barrientos en el Estado de México.

Liberan a Dashia tras ser acusada de liderar una célula del CJNG

A casi un mes de que Dashia Rocío fue detenida e ingresada al penal de Barrientos, un juez determinó que la joven llevará su proceso en libertad.

Asimismo, la familia de Dashia está a la espera de que las autoridades les brinden medidas de protección, pues aseguran que han recibido amenazas y temen que el padre de la joven prentenda lastimarlas. La defensa de Dashia tendrá lugar hasta el 26 de febrero, cuando sus abogados tendrán la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para sostener su inocencia.

