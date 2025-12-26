Autos que no circulan el 26 de diciembre en el Edomex y CDMX

La mala calidad del aire durante la Navidad obligó a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México a activar la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica este jueves 25 de diciembre en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

No obstante, este 26 de diciembre, las condiciones climáticas podrían mejorar lo suficiente como para permitir que el programa Hoy No Circula se aplique con total normalidad,en el Edomex como en la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos no circulan hoy viernes 26 de diciembre en el Edomex?

Desde las 11 horas del jueves 25 de diciembre, las autoridades mexiquenses detectaron concentraciones máximas de 84 y 82 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en las estaciones de monitoreo de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, respectivamente.

Las autoridades explicaron que el aumento de contaminantes en el aire se debió a la quema de pirotecnia y fogatas propias de las fiestas decembrinas. Por esta razón, algunos automóviles extra tuvieron que quedarse en casa por contingencia ambiental.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

En caso de que las autoridades mexiquenses retiren la contingencia ambiental los autos que no circulan el viernes 26 de diciembre en 18 municipios del Valle de México y 30 del Valle de Toluca son únicamente los que tengan engomado azul, y terminación de placa 9 o 0, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

¿Habrá contingencia ambiental este 26 de diciembre en CDMX?

Pese a la mala calidad del aire que se registró en el Edomex, los automovilistas capitalinos no se vieron afectados por la contingencia ambiental, por lo que este viernes 26 de diciembre, el programa Hoy No Circula se aplica sin cambios. Los autos que se quedan en casa este viernes 26 de diciembre en la CDMX son los siguientes:

Color de engomado: Azul

Terminación de placa: 9 o 0

Holograma: 1 o 2

Autoridades ambientales exhortan a la población de la ZMVM, ZMVT y otras ciudades de la megalópolis a evitar la quema de pirotecnia 🎆y fogatas 🏕️en esta navidad 🎄#CuidemosElMedioAmbente



Más información: https://t.co/6aZD57ElEs pic.twitter.com/zCAWaGcIkf — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 23, 2025

No obstante, para evitar que la capital del país tenga la necesidad de activar la contingencia ambiental, las autoridades recomiendan extremar precauciones y cuidar la calidad del aire evitando quemar pirotecnia durante la temporada navideña.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

