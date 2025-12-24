¡Frente frío en Navidad! Lluvias y heladas este 24 de diciembre en México

La Navidad ya está aquí, pero el espíritu festivo llegará acompañado de una masa de aire polar que congelará gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío se desplazará sobre el norte y noreste del país, interactuando con la entrada de humedad del Golfo de México.

Por lo que, te conviene sacar tu chatarra, ya que el clima para este miércoles 24 de diciembre nos obligará a extremar precauciones con niños y adultos mayores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados de la República habrá clima bajo cero el 24 de diciembre?

El frío intenso será el protagonista en las zonas montañosas. Las sierras de Chihuahua y Durango tendrán el clima bajo cero más extremo, con temperaturas que podrían oscilar entre los -10 y -5 grados, provocando heladas severas desde la madrugada del miércoles. Incluso, es probable la caída de aguanieve en las cimas más altas del norte del país, lo que refuerza la alerta por el clima gélido en estas regiones.

🥶 Consulta en el gráfico, las #Temperaturas mínimas pronosticadas para el amanecer del miércoles 24 de diciembre, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/ZAJCyTi2lO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 24, 2025

Por otro lado, entidades como el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Zacatecas también registrarán temperaturas de -5 a 0 grados, especialmente en zonas rurales y de montaña. En la Ciudad de México, el clima de la Navidad será de frío a muy frío, con mínimas que podrían tocar los 4 grados en las zonas del Ajusco y Cuajimalpa.

¿Dónde lloverá en México este miércoles 24 de diciembre?

Cómo lo has venido notando en las últimas semanas, estamos viviendo una Navidad lluviosa, por lo que el 24 de diciembre también habrá que cargar con el paraguas y el impermeable, sobre todo si vives en Veracruz, Tabasco y Chiapas, donde el acumulado de agua podría generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

La humedad proveniente del Pacífico también traerá chubascos dispersos a los estados del centro, incluyendo la CDMX y el Estado de México.

En la Península de Yucatán, el clima en México se mantendrá inestable con lluvias aisladas y vientos fuertes debido a la cercanía del sistema frontal. Si vives en Oaxaca o Guerrero, también podrías experimentar lloviznas durante la noche.

Recomendaciones para protegerte del frío en Navidad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, emitió este martes un aviso especial, debido a que el 24 y 25 de diciembre se espera que el termómetro marque entre 3 y 6 grados. Antes este pronóstico del clima en la capital mexicana, las autoridades emitir las siguientes recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente

Cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consumir agua, bebidas calientes, así como frutas y verduras ricas en vitaminas C y A

Recuerda también vestirte con varias capas de ropa , sobre todo, si tienes planeado realizar actividades al aire libre durante la cena navideña.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.