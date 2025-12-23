¡Navidad con lluvias! Chorro polar afecta el clima en el sur y norte del país el martes 23 de diciembre

La temporada navideña en México trae consigo una corriente en chorro polar que impactará el clima en varias regiones del país el martes 23 de diciembre, provocando lluvias, descenso de temperaturas, rachas de viento y frío extremo incluso en días previos a la Navidad.

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han compartido en su pronóstico extendido que esta corriente de aire frío ingresará a territorio mexicano desde el norte, afectando especialmente al noroeste, mientras que otros sistemas atmosféricos favorecerán la presencia de lluvias en distintas entidades del país.

Este fenómeno no actúa solo, sino que se combina con canales de baja presión y la humedad que entra desde el Golfo de México, lo que hace que el clima de Navidad se sienta más frío y con mayores probabilidades de lluvia en zonas del centro, sur y sureste.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados de la República habrá lluvias el 23 de diciembre?

El SMN ha señalado que varios sistemas meteorológicos, incluidos canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, estarán presentes durante el 23 de diciembre, lo que favorecerá lluvias de variada intensidad en varias entidades de la República.

En Chiapas y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 a 75 mm. En el noreste y sureste, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes, especialmente en estados como Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde la interacción de los canales de baja presión y la humedad del Golfo de México puede generar precipitaciones moderadas a intensas.

En el noroeste de #México se pronostican bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico. Ver detalles en⬇️ pic.twitter.com/BJZlreCI0V — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 23, 2025

Mientras tanto, en zonas del centro del país, incluyendo Ciudad de México y Estado de México, se anticipan probabilidades de lluvia aislada en la tarde, con ambiente templado y cielo medio nublado.

En el noroeste, aunque el chorro polar genera mayor impacto en temperaturas y viento, también puede asociarse con lluvias dispersas acompañadas de rachas fuertes en zonas elevadas de Baja California.

¿Por qué llueve en Navidad?

Aunque tradicionalmente la Navidad se asocia con clima seco en muchas regiones del país, este año las condiciones no seguirán ese patrón habitual debido a la presencia de varios sistemas meteorológicos. Entre ellos destaca la corriente en chorro polar, que no solo trae aire frío sino que también desestabiliza la atmósfera y favorece la formación de nubes y lluvias , especialmente al interactuar con sistemas húmedos del océano Pacífico y el Golfo de México.

Los canales de baja presión, que se extienden desde el noreste al sureste del territorio nacional, funcionan como vías para que la humedad acumulada en el ambiente ascienda y se condense en forma de precipitaciones. Por esta razón, durante la temporada invernal pueden presentarse chubascos y lluvias fuertes, como está sucediendo en la semana de Navidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

