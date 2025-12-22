¡Navidad congelada! El Frente Frío 23 provocará heladas en el norte y centro del país de -10 grados el 22 de diciembre

La Navidad 2025 llegará en gran parte de México con un clima helado. El Frente Frío 23 se desplazará sobre el territorio nacional y, en interacción con una masa de aire polar, provocará un marcado descenso de temperatura, heladas severas y condiciones invernales en estados del norte, noreste y centro del país, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

El fenómeno impactará de manera directa el clima en México, con temperaturas mínimas bajo cero, vientos fuertes y posibles lluvias en algunas regiones, lo que convierte a este sistema frontal en uno de los más intensos de la temporada invernal. Te contamos los detalles.

¿En qué estados de la República habrá clima bajo cero el 22 de diciembre?

De acuerdo con el pronóstico a 96 horas del SMN, el Frente Frío 23 provocará temperaturas mínimas de -10 a -5 grados en zonas montañosas del norte del país, especialmente en Chihuahua y Durango, donde se esperan heladas intensas durante la madrugada del 22 de diciembre.

También se prevén valores de -5 a 0 grados en regiones serranas de Sonora, Baja California y Zacatecas, así como en partes altas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla, donde el frío extremo será persistente. En estas entidades, el clima podría generar formación de escarcha y condiciones adversas para la población vulnerable.

En el centro del país, aunque el termómetro no descenderá de forma tan extrema, sí se anticipan mañanas muy frías, con mínimas cercanas a los 0 grados, lo que anticipa una Navidad congelada.

¿Dónde lloverá en México este lunes 22 de diciembre?

El ingreso del Frente Frío 23 también favorecerá lluvias en distintas regiones. El SMN prevé precipitaciones de ligeras a moderadas en el oriente y sureste del país, incluyendo Veracruz, Puebla, Oaxaca y la Península de Yucatán, donde el aumento de nubosidad marcará el clima del 22 de diciembre .

En zonas del centro y sur, las lluvias podrían presentarse de forma aislada, acompañadas de rachas de viento y ambiente fresco. En regiones montañosas, no se descarta la presencia de bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras durante la madrugada y noche.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del Frente Frío 23, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables ante el frío extremo.

