Carreteras cerradas por accidentes y bloqueos este miércoles de Nochebuena
Unidades pesadas y vehículos particulares se han visto involucrados en los accidentes de este miércoles en las carreteras; hay cierre en la circulación.
Desde que comenzó este 24 de diciembre, día en que se celebra la Nochebuena, se han registrado varios accidentes que provocan el cierre de carreteras y afectan el libre paso de vehículos en plenas vacaciones decembrinas.
En los accidentes se han visto involucradas unidades pesadas como tráileres y camiones, además de vehículos particulares, a consecuencia de la imprudencia al volate, el exceso de velocidad o fallas mecánicas.
Colapsadas por bloqueos avenidas principales en Ecatepec
¿Qué carreteras y autopistas reportan accidentes?
Autopista Puente de Ixtla-Iguala
Hay cierre intermitente en la circulación de la autopista Puente de Ixtla-Iguala, Guerrero, cerca del kilómetro 028 + 000, debido a un accidente en el que se vio involucrada una unidad pesada.
#TomePrecauciones en #Guerrero continua cierre intermitente de circulación por #AccidenteVial cerca del km 028+000 de la autopista Puente de Ixtla-Iguala. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/vvfN38CvU6— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 24, 2025
Carretera Pachuca-Tuxtla
Los conductores deben tomar precauciones porque hay cierre parcial de circulación debido a una fractura de la carpeta asfáltica en el kilómetro 092 + 000 de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Pachuca.
#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación tras fractura de la carpeta asfáltica por Factor climatológico (lluvia), cerca del km 092+000 de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Pachuca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/NNZw56WZWC— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 24, 2025
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Caminos y Puentes Federales alertan del cierre a la circulación en el kilómetro 21 de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, dirección Nuevo Teapa, por el incendio registrado en un tracto camión.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) December 24, 2025
Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 21, dirección Nuevo Teapa. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (incendio de trato camión). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Autopista Lagos de Moreno
CAPUFE informa que hay carga vehicular en la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a la altura de kilómetro 14 por un accidente que ya fue atendido. Por el incidente y la presencia de servicios de emergencia hay carga vehicular, por lo que pide a los conductores manejar con precaución.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) December 24, 2025
Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, km 14. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos. Maneja con precaución.
