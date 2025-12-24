Carreteras cerradas por accidentes y bloqueos este miércoles de Nochebuena

inklusion.png Sitio accesible
Unidades pesadas y vehículos particulares se han visto involucrados en los accidentes de este miércoles en las carreteras; hay cierre en la circulación.

Carreteras que están cerradas hoy 24 diciembre por accidentes
Los accidentes en carreteras no dejan de registrarse durante este periodo de vacaciones navideñas; se han visto involucradas unidades pesadas y vehículos particulares.|@GN_Carreteras | X
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Desde que comenzó este 24 de diciembre, día en que se celebra la Nochebuena, se han registrado varios accidentes que provocan el cierre de carreteras y afectan el libre paso de vehículos en plenas vacaciones decembrinas.

En los accidentes se han visto involucradas unidades pesadas como tráileres y camiones, además de vehículos particulares, a consecuencia de la imprudencia al volate, el exceso de velocidad o fallas mecánicas.

¿Qué carreteras y autopistas reportan accidentes?

Autopista Puente de Ixtla-Iguala

Hay cierre intermitente en la circulación de la autopista Puente de Ixtla-Iguala, Guerrero, cerca del kilómetro 028 + 000, debido a un accidente en el que se vio involucrada una unidad pesada.

Carretera Pachuca-Tuxtla

Los conductores deben tomar precauciones porque hay cierre parcial de circulación debido a una fractura de la carpeta asfáltica en el kilómetro 092 + 000 de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Pachuca.

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Caminos y Puentes Federales alertan del cierre a la circulación en el kilómetro 21 de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, dirección Nuevo Teapa, por el incendio registrado en un tracto camión.

Autopista Lagos de Moreno

CAPUFE informa que hay carga vehicular en la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a la altura de kilómetro 14 por un accidente que ya fue atendido. Por el incidente y la presencia de servicios de emergencia hay carga vehicular, por lo que pide a los conductores manejar con precaución.

