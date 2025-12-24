Carreteras cerradas por accidentes y bloqueos este miércoles de Nochebuena

Desde que comenzó este 24 de diciembre, día en que se celebra la Nochebuena, se han registrado varios accidentes que provocan el cierre de carreteras y afectan el libre paso de vehículos en plenas vacaciones decembrinas.

En los accidentes se han visto involucradas unidades pesadas como tráileres y camiones, además de vehículos particulares, a consecuencia de la imprudencia al volate, el exceso de velocidad o fallas mecánicas.

Colapsadas por bloqueos avenidas principales en Ecatepec

¿Qué carreteras y autopistas reportan accidentes?

Autopista Puente de Ixtla-Iguala

Hay cierre intermitente en la circulación de la autopista Puente de Ixtla-Iguala, Guerrero, cerca del kilómetro 028 + 000, debido a un accidente en el que se vio involucrada una unidad pesada.

#TomePrecauciones en #Guerrero continua cierre intermitente de circulación por #AccidenteVial cerca del km 028+000 de la autopista Puente de Ixtla-Iguala. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/vvfN38CvU6 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 24, 2025

Carretera Pachuca-Tuxtla

Los conductores deben tomar precauciones porque hay cierre parcial de circulación debido a una fractura de la carpeta asfáltica en el kilómetro 092 + 000 de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Pachuca.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación tras fractura de la carpeta asfáltica por Factor climatológico (lluvia), cerca del km 092+000 de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Pachuca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/NNZw56WZWC — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 24, 2025

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Caminos y Puentes Federales alertan del cierre a la circulación en el kilómetro 21 de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, dirección Nuevo Teapa, por el incendio registrado en un tracto camión.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 21, dirección Nuevo Teapa. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (incendio de trato camión). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) December 24, 2025

Autopista Lagos de Moreno

CAPUFE informa que hay carga vehicular en la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a la altura de kilómetro 14 por un accidente que ya fue atendido. Por el incidente y la presencia de servicios de emergencia hay carga vehicular, por lo que pide a los conductores manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, km 14. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 24, 2025

