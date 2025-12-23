Cierran hasta nuevo aviso la carretera Peñón-Texcoco por accidente de pipa de gas en plenas vacaciones

En plenas vacaciones de Navidad, la carretera Peñón-Texcoco fue cerrada hasta nuevo aviso después del accidente de una pipa de gas , cerca de la salida hacia las Pirámides, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 10, que se ubica en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco, rumbo hacia Periférico. En el lugar ya se encuentran servicios de emergencia para atender la situación.

🚨#AlertaADN



¡Cuidado en la zona! ⚠️Una pipa volcó sobre la autopista Peñón-Texcoco, cera de la salida hacia las Pirámides, lo que ocasionó el cierre de la circulación con dirección a la CDMX pic.twitter.com/zUEqGRLKE6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 23, 2025

¿Accidente pipa representa un riesgo en la carretera Peñón-Texcoco?

El Heroico Cuerpo de Bomberos y la Guardia Nacional se apresuran para manejar la situación pues la pipa de gas está al 80% de su capacidad y aunque hasta el momento no se reportan fugas se busca evitar una tragedia como la ocurrda en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, que acabó con la vida al menos 32 personas y dejó con quemaduras a más de 60.

