Mexicanas y mexicanos gastarán 17% más aproximadamente en la cena de Navidad de este año

Las mexicanas y mexicanos gastarán aproximadamente un 17% más en la cena de Navidad este año, en comparación con 2024, presionando el bolsillo de millones de hogares.

De acuerdo con el monitoreo más reciente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el costo de una cena navideña preparada en casa para una reunión de hasta 15 personas puede llegar a alrededor de 17 mil 100 pesos, un aumento considerablemente superior al nivel de la inflación anual, que se ubicó en 3.8% al cierre de noviembre.

Expertos señalan que este aumento se debe, en gran medida, a los constantes incrementos en los precios de los alimentos, bebidas y productos que forman parte del menú tradicional decembrino, desde el pavo y las carnes hasta las bebidas y los complementos. Para muchas familias, esto significa replantear el presupuesto navideño o ajustar el número de invitados.

"Conforme nos acercamos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo los hogares mexicanos comienzan a organizarse para preparar las tradicionales comidas y convivios que marcan el cierre del año. Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor", señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo.

¿Es buena idea salir? A diferencia de la preparación casera, optar por celebrar fuera de casa puede multiplicar aún más el desembolso, pues los restaurantes y salones ofrecen menús que suelen costar dos a cinco veces más que cocinar en el hogar. Asimismo se agregarían propinas, estacionamiento y traslados.

