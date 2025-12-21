Tragedia en Iztapalapa: Empresa pagará 480 millones de pesos a víctimas y familias tras explosión de pipa de gas

A tres meses de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia , en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la empresa Silza, propietaria de la unidad involucrada, asumió su responsabilidad y acordó el pago de una indemnización por 480 millones de pesos a las víctimas del siniestro que dejó 32 personas fallecidas.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján , explicó que las investigaciones permitieron acreditar omisiones atribuibles a la empresa, lo que derivó en la firma de acuerdos reparatorios con las personas afectadas.

Hasta el momento, precisó, ya se ha cubierto el 90% del monto total, equivalente a 430 millones de pesos.

Distribución de la indemnización tras tragedia en Iztapalapa

Del total ya entregado:



266 millones de pesos se destinaron a familiares de las personas fallecidas

136.5 millones a quienes resultaron lesionados

27 millones a víctimas que sufrieron daños de otra índole, como pérdidas materiales o afectaciones psicológicas.

La fiscal detalló que aún existen acuerdos pendientes, principalmente relacionados con daños materiales, así como cinco casos complejos: tres de personas fallecidas y dos de lesionados graves.

Estos últimos, aclaró, enfrentan procesos legales adicionales vinculados con sucesiones o con la guarda y custodia de menores que quedaron como víctimas indirectas del hecho . Aun así, la Fiscalía confió en que los pendientes puedan resolverse en las próximas semanas.

Alcalde Luján subrayó que se trata de montos “históricos” para la capital, si se comparan con otras reparaciones derivadas de accidentes por omisiones culposas o conductas dolosas, lo que —dijo— sienta un precedente en materia de responsabilidad empresarial.

Jefa de Gobierno emitió más de 270 dictámenes técnicos

Para esclarecer los hechos, la FGJCDMX desplegó 16 especialidades forenses y emitió más de 270 dictámenes técnicos. Se analizaron la vialidad, la topografía del lugar, el estado del vehículo y sus sistemas mecánicos, así como imágenes de videovigilancia.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció que ninguna indemnización puede reparar la pérdida de una vida humana, pero reiteró el compromiso del gobierno capitalino de garantizar la mejor atención posible a las víctimas y de acompañarlas en todo el proceso.

“Nuestra solidaridad permanece con las familias y con todas las personas afectadas por este lamentable suceso”, expresó.

Una tragedia que marcó a la CDMX

El incidente ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba gas LP perdió el control al tomar una curva en el puente, impactó contra los muros de contención y provocó la fractura del tanque. La fuga masiva de gas derivó en una explosión e incendio de gran magnitud.

El saldo fue devastador: 32 personas murieron, entre ellas el conductor de la unidad; 63 resultaron lesionadas; ocho más estuvieron expuestas sin lesiones físicas, aunque con posibles secuelas psicológicas, además al menos 42 familias y negocios sufrieron daños directos.

