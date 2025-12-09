Fecha límite para la condonación de multas de verificación en Edomex

Ya falta poco para que acabe el año y si no has verificado, el Gobierno del Estado de México anunció que condonará la multa por verificación extemporánea, aquí te decimos cómo realizar el trámite y todos los detalles.

Condonan multa por verificación extemporánea en Edomex

Con el objetivo de incentivar a los propietarios de vehículos particulares para regularizar su situación, el Gobierno del Edomex informó que condonarán la multa por verificación extemporánea.

Esta medida aplica para los propietarios de vehículos que no hayan verificado a tiempo en semestres anteriores y deben haber tenido como última verificación un holograma correspondiente al segundo semestre de 2023 o periodos anteriores.

Tampoco deben haber realizado trámites como alta, renovación, reemplacamiento o cambio de placas durante 2024 o 2025 sin haber cumplido con la verificación correspondiente.

¿Para quiénes no aplica la condonación de multa?

Cabe destacar que la condonación de multa por verificación extemporánea no aplica para los vehículos que cuenten con holograma 00 del segundo semestre de 2023, los que hayan verificado y obtenido holograma 0, 1 o 2 durante el 2024 o el primer semestre de 2025.

Además, quienes ya hayan pagado la multa antes de que entrara en vigor esta medida no recibirán reembolso ni compensación.

Cita para verificación

Los propietarios de vehículos tienen a más tardar el 31 de diciembre para realizar la verificación. Para agendar una cita deberás ingresar al siguiente enlace .

Es importante que cuentes con tu tarjeta de circulación, identificación oficial comprobante de pago, constancia de verificación anterior.

Realizar la verificación vehicular es muy importante porque ayuda a reducir la contaminación del aire asegurando que los autos no excedan los límites de emisiones y también para la seguridad vial pues se revisa que el estado mecánico general del vehículo este en buenas condiciones.

Al hacer la verificación vehicular a tiempo evitas multas o que te prohíban la circulación debido al programa Hoy No Circula que se implementa en CDMX y Edomex.

Revelan calendario de verificación vehicular en el Edomex

