Megacorte de luz este jueves 15 de enero 2026 paralizará tres municipios de Hidalgo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que realizará un megacorte de luz programado para este jueves 15 de enero de 2026 en varios municipios de Hidalgo, como medida de mantenimiento preventivo. Este apagón masivo afectará a comunidades específicas durante horarios determinados.

Las autoridades locales han exhortado a la población a tomar precauciones para reducir riesgos y afectaciones durante el periodo sin energía. Te presentamos todos los detalles.

CFE anuncia apagón masivo en Hidalgo hoy

Aproximadamente 175 mil personas de Huejutla, Jaltocán y San Felipe Orizatlán se quedarán sin energía eléctrica de manera temporal. Según el comunicado oficial emitido por la paraestatal, el corte comenzará aproximadamente a las 07:00 horas y se prevé que el servicio se restablezca alrededor de las 15:00 horas del mismo día.

La CFE realiza estas suspensiones para mejorar la infraestructura eléctrica, reducir fallas futuras y garantizar la estabilidad del suministro en zonas de alta demanda. Además, enfatiza la seguridad de las cuadrillas de trabajo durante el proceso, por lo que se debe cortar la energía.

Municipios y localidades afectadas por el megacorte de luz hoy

La interrupción afectará directamente a los habitantes de los municipios de:



Huejutla : Acuapa, Tezohual, Contepec, Ecuatzintla, Tepemalintla, Cuaxocotitla, Poxotitla y Zapotitla. Tetzahapa, Chalahuizintla, Apilol, Tamalcuatitla, Tepehica, Ixcatepec, Pahuatzintla, Tlalcintla, Tiocuatitla, Panacaxtlán, Teacal, Ateixco y Sitlán. De igual forma Lemontitla, Cececapa, La Corrala, Santa Cruz, Amaxac, Achichipil, Las Chacas, Zapote Arriba, Zapote Abajo y El Pemuche. Así como Cruztitla, Axihuiyo, Zuhuala, Candelacta, Cuatecometl, Palzoquico, Chachaixpa, Tecolotito y Xocotitla.

: Acuapa, Tezohual, Contepec, Ecuatzintla, Tepemalintla, Cuaxocotitla, Poxotitla y Zapotitla. Tetzahapa, Chalahuizintla, Apilol, Tamalcuatitla, Tepehica, Ixcatepec, Pahuatzintla, Tlalcintla, Tiocuatitla, Panacaxtlán, Teacal, Ateixco y Sitlán. De igual forma Lemontitla, Cececapa, La Corrala, Santa Cruz, Amaxac, Achichipil, Las Chacas, Zapote Arriba, Zapote Abajo y El Pemuche. Así como Cruztitla, Axihuiyo, Zuhuala, Candelacta, Cuatecometl, Palzoquico, Chachaixpa, Tecolotito y Xocotitla. Jaltocán : El Chote, Matachilillo, Huichapa, Vinazco, La Capilla, Revolución Mexicana, Chiconcoac y Santa Rosa Tetlama. También Cuapaxtitla, Zacapetlayo, Zacayahual, Octatitla, Potrero Zactipán, Anacleto Ramos, La Ilusión, Ahuayo, Coatecomaco, Coacuilco y Poxtla Coacuilco.

: El Chote, Matachilillo, Huichapa, Vinazco, La Capilla, Revolución Mexicana, Chiconcoac y Santa Rosa Tetlama. También Cuapaxtitla, Zacapetlayo, Zacayahual, Octatitla, Potrero Zactipán, Anacleto Ramos, La Ilusión, Ahuayo, Coatecomaco, Coacuilco y Poxtla Coacuilco. San Felipe Orizatlán: Tepetzintla, Huextetitla, Nueva Tenochtitlán, Xalamakechpa, Los Humos y El Llano. Asimismo, Valle Verde, Santa Ana, El Naranjal, Rancho Nuevo, Tantoyuquita, Monte Grande, Palma Sola y Arroyo de Cal.

Recomendaciones para residentes

Desconecta aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al reanudar el servicio.

Carga dispositivos móviles y reorganiza actividades dependientes de electricidad.

Reporta incidencias al 071 o vía la app "CFE Contigo". Las autoridades piden comprensión por las molestias temporales.

