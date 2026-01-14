Los detalles del programa de transporte gratuito para adultos mayores en Morelos

En 2026, los adultos mayores disfrutarán de los beneficios de un nuevo programa de transporte gratuito en el estado de Morelos, según anunció la gobernadora de la entidad, Margarita González.

Según la mandataria estatal, a partir de 2026 se cubrirá el 100% del pasaje de los adultos mayores de 60 años. Te contamos cómo funciona y todos los detalles de este nuevo programa de transporte gratis en Morelos.

¿Quiénes tienen acceso a transporte gratuito en Morelos?

Durante una conferencia de prensa, la gobernadora de Morelos, Margarita González, anunció un nuevo programa de subsidios que busca beneficiar a adultos mayores que usan el transporte público , pues aseguró que su administración cubrirá el 100% del pasaje, de manera que las personas de la tercera edad podrán viajar totalmente gratis en Morelos.

El transporte público en Morelos, es uno de los más atrasados del país y ya no se puede seguir en esa dinámica de los líderes de no querer mejorar el mismo, señaló la jefa del ejecutivo estatal Margarita González ante los amparos que interpusieron para evitar la ley de movilidad pic.twitter.com/zBBmeu8PrX — Edmundo Salgado (@EdmundoSalgado5) January 12, 2026

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa, los beneficiarios serán los ciudadanos morelenses que cumplan con las siguientes características:

Tener 60 años o más

Ser habitante de Morelos

Contar con la tarjeta de beneficiario o beneficiaria

¿Cómo obtener la tarjeta para transporte gratis en Morelos?

Aunque la gobernadora de la entidad dio a conocer algunos detalles del programa de subsidios en transporte público para adultos mayores; hasta el momento, el gobierno estatal aún no ha dado a conocer detalles acerca de cómo podrán objetar la tarjeta de beneficiarios.

Finalmente, la gobernadora de Morelos informó que también busca llegar a un acuerdo con las concesionarias para renovar las unidades, de modo que cumplan con la demanda ciudadana, sean más modernas y estén adaptadas a personas con discapacidad.

