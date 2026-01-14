VIDEO: Pelea de personal médico en clínica 72 del IMSS causa desconcierto entre pacientes

Momentos de tensión y desconcierto se vivieron al interior del Hospital General Regional No. 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , luego de que se difundiera un video que muestra una fuerte discusión entre personal de salud que escaló hasta la agresión física.

¿Qué pasó en la clínica 72 del IMSS en Tlalnepantla, Edomex?

La grabación, que circuló ampliamente en redes sociales y que presuntamente fue captada por un familiar de un paciente, muestra a una doctora y un enfermero saliendo de un área de terapia intensiva y dirigiéndose a la estación de enfermería, donde iniciaron un acalorado intercambio de palabras que pronto subió de tono.

"Gordo asqueroso lavacolas (...) De mi te vas a acordar", exclamó la doctora. Por su parte, el enfermero responde que puede enfrentar a cualquier persona que le pongan enfrente.

Asimismo la doctora advierte que si no "le baja", le soltará un golpe. El enfermero responde: "Pégame, pégame".

El video se viralizó en plataformas como Facebook e Instagram, desatando indignación por la falta de profesionalismo en un centro de salud pública. El hecho causó preocupación entre derechohabientes, quienes expresaron su inquietud por el impacto que este tipo de confrontaciones podría tener en la atención médica.

Respuesta del IMSS

A través de un comunicado, el IMSS rechazó de forma categórica cualquier conducta violenta o agresiva entre su personal. Asimismo confirmó que se activó un procedimiento interno de investigación para deslindar responsabilidades conforme a la normatividad vigente y aplicar las sanciones correspondientes.

Además, se informó que se reforzarán acciones de sensibilización y capacitación entre el personal con el objetivo de prevenir futuros incidentes y garantizar un ambiente laboral adecuado.

