Masa de aire ártico y frente frío congelarán el sureste de México; en CDMX se prevén chubascos hoy sábado
El frente frío número 31 y la masa de aire ártico provocarán bajas temperaturas en varios estados; algunos registrarán lluvias este día.
La temporada invernal aún no termina y el frente frío número 32 junto con el evento de "Norte" y una masa de aire ártico provocarán bajas temperaturas y caída de nieve o aguanieve en algunos estados de México, conoce cómo será el clima en tu ciudad.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Masa de aire ártico y evento de "Norte" generarán bajas temperaturas
El frente frío número 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán provocando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Mientras que una masa de aire ártico mantendrá el evento de "Norte" generando un descenso de temperatura y probabilidad de caída de nieve o aguanieve.
Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.
¿En qué estados habrá bajas temperaturas hoy?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (
SMN
) los estados donde se registrarán temperaturas de 0 a -15°C serán:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Baja California Sur
- Sonora, Durango (oeste)
- Morelos
- Oaxaca (istmo)
- Chiapas (costa)
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Baja California
- Sonora
- Durango
- Tamaulipas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
Estados donde lloverá este sábado
Por otro lado, los estados donde se registrarán lluvias son:
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Veracruz
- Guerrero
- Michoacán
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Estado de México
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Yucatán
- Quintana Roo
También se prevén lluvias aisladas en Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos y posible caída de aguanieve en el centro y oriente del país como el Ajusto, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
El evento de "Norte" provocará rachas de viento de entre 100 a 120 kilómetros en Oaxaca y Chiapas, de 80 a 100 en Veracruz y de 60 a 80 en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.