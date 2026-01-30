Masa de aire ártico y frente frío congelarán el sureste de México; en CDMX se prevén chubascos hoy sábado

La temporada invernal aún no termina y el frente frío número 32 junto con el evento de "Norte" y una masa de aire ártico provocarán bajas temperaturas y caída de nieve o aguanieve en algunos estados de México, conoce cómo será el clima en tu ciudad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Masa de aire ártico y evento de "Norte" generarán bajas temperaturas

El frente frío número 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán provocando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Mientras que una masa de aire ártico mantendrá el evento de "Norte" generando un descenso de temperatura y probabilidad de caída de nieve o aguanieve.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

¿En qué estados habrá bajas temperaturas hoy?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) los estados donde se registrarán temperaturas de 0 a -15°C serán:



Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Baja California Sur

Sonora, Durango (oeste)

Morelos

Oaxaca (istmo)

Chiapas (costa)

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Baja California

Sonora

Durango

Tamaulipas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Ciudad de México

Morelos

Chiapas



Estados donde lloverá este sábado

Por otro lado, los estados donde se registrarán lluvias son:



Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Guerrero

Michoacán

Puebla

Veracruz

Campeche

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Yucatán

Quintana Roo

También se prevén lluvias aisladas en Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos y posible caída de aguanieve en el centro y oriente del país como el Ajusto, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El evento de "Norte" provocará rachas de viento de entre 100 a 120 kilómetros en Oaxaca y Chiapas, de 80 a 100 en Veracruz y de 60 a 80 en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.