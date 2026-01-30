inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Estados Unidos confirma que Venezuela libera a todos sus ciudadanos arrestados

Masa de aire ártico y frente frío congelarán el sureste de México; en CDMX se prevén chubascos hoy sábado

El frente frío número 31 y la masa de aire ártico provocarán bajas temperaturas en varios estados; algunos registrarán lluvias este día.

Bajas temperarturas y lluvias en gran parte del país
Masa de aire ártico provocará bajas temperaturas|Getty Images
Notas,
México

Escrito por:  Itandehui Cervantes

La temporada invernal aún no termina y el frente frío número 32 junto con el evento de "Norte" y una masa de aire ártico provocarán bajas temperaturas y caída de nieve o aguanieve en algunos estados de México, conoce cómo será el clima en tu ciudad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Masa de aire ártico y evento de "Norte" generarán bajas temperaturas

El frente frío número 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán provocando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Mientras que una masa de aire ártico mantendrá el evento de "Norte" generando un descenso de temperatura y probabilidad de caída de nieve o aguanieve.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

¿En qué estados habrá bajas temperaturas hoy?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) los estados donde se registrarán temperaturas de 0 a -15°C serán:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Baja California Sur
  • Sonora, Durango (oeste)
  • Morelos
  • Oaxaca (istmo)
  • Chiapas (costa)
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Baja California
  • Sonora
  • Durango
  • Tamaulipas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Chiapas

Estados donde lloverá este sábado

Por otro lado, los estados donde se registrarán lluvias son:

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Veracruz
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Puebla
  • Veracruz
  • Campeche
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Colima
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Quintana Roo

También se prevén lluvias aisladas en Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos y posible caída de aguanieve en el centro y oriente del país como el Ajusto, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El evento de "Norte" provocará rachas de viento de entre 100 a 120 kilómetros en Oaxaca y Chiapas, de 80 a 100 en Veracruz y de 60 a 80 en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Clima Clima CDMX

LO MÁS VISTO