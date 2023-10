Recibir un diagnóstico de diabetes antes de los 30 años reduce la esperanza de vida a más de una década

Antes se creía que la diabetes tipo 2 solo podría desarrollarse en personas mayores de 50 años, sin embargo, es cada vez más alto el número de casos de esta enfermedad en personas jóvenes. Esto no sólo preocupa a la comunidad médica y científica en el mundo, sino que reduce la esperanza de vida hasta en más de una década, según un nuevo estudio. Entre los factores de riesgo figuran la obesidad, el sedentarismo, tener familiares cercanos con diabetes de tipo 2 , ser de origen étnico afroamericano o minoritario o pertenecer a un grupo socioeconómico bajo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo usa el azúcar (glucosa) como fuente de energía. En estos casos, el páncreas no produce suficiente insulina, una hormona que ayuda a las células a absorber la glucosa, o las células se vuelven resistentes a la insulina y no pueden usarla adecuadamente. Esto provoca que el nivel de azúcar en la sangre se eleve y cause síntomas como sed, hambre, cansancio, visión borrosa y cicatrización lenta.

Esta enfermedad puede aumentar el riesgo de complicaciones graves, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, daño renal y ceguera. Pero ahora, de acuerdo con una investigación publicada en revista Lancet Diabetes & Endocrinology, la diabetes tipo 2 tiene una estrecha relación entre la edad de diagnóstico de la diabetes y la esperanza de vida.

Lee también: Actividades que disminuyen el riesgo de sufrir demencia durante la vejez

El diagnóstico temprano de la diabetes puede reducir la esperanza de vida, dice estudio

Los resultados arrojaron que la diabetes acorta la esperanza de vida en una media de seis años. Sin embargo, si se detecta antes de los 30 años de edad, esta se ve reducida hasta en 14 años. Para realizar este estudio se utilizaron datos de dos fuentes a gran escala la Colaboración de Factores de Riesgo Emergentes y el Biobanco del Reino Unido para analizar la relación entre la edad del diagnóstico y la esperanza de vida después del mismo. Por cada década antes del diagnóstico, las personas con diabetes tipo 2 podrían ver reducida su vida de 3 a 4 años.

Naveed Sattar, autor de la investigación y profesor del Instituto de Ciencias Cardiovasculares y Médicas de la Universidad de Glasgow, dijo que los hallazgos apoyan la idea de que cuanto más joven es una persona a la que se le detecta este tipo de diabetes, “más daño acumula en su organismo” a causa de las alteraciones en su metabolismo por esta enfermedad.

Lee también: ¿Se puede prevenir la diabetes y obesidad si se “entrena” el intestino?

Sin embargo, el investigador aseguró que el correcto control y la regulación de la diabetes puede ayudar a evitar esta reducción de vida y a padecer algunas de sus complicaciones: “La detección precoz de la diabetes mediante cribado seguido de un control intensivo de la glucosa podría ayudar a prevenir las complicaciones a largo plazo de la enfermedad”.

“La diabetes, si no se controla bien, puede dar lugar a múltiples complicaciones, como insuficiencia renal, cardiopatías y amputaciones, cada una de las cuales reduce la esperanza de vida”, dijo el Dr. Robert Gabbay, director científico y médico de la Asociación Americana de Diabetes, quien no participó en el estudio, para la revista Medical News Today.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.