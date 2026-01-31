inklusion.png Sitio accesible
Bloqueos, marchas y rodadas paralizan calles de CDMX hoy sábado

Bases de datos biométricos fueron hackeados

Algunas dependencias que fueron blanco del hackeó son el SAT, IMSS Bienestar y Secretaría de Salud.

Por:  Itandehui Cervantes

La Agencia de Transformación Digital dio a conocer que las bases de datos de al menos 25 instituciones públicos que manejan información sensible fueron hackeadas y quedaron expuestas.

En un comunicado dieron a conocer la filtración, los cibercriminales advirtieron que información bajo resguardo del gobierno federal sería expuesta.

No hay un plan de gestión de crisis y no se sabe que pasará con las personas que están filtrando esta información.

