Sistema ponchallantas entra en vigor en Edomex
En Edomex comenzó a operar el nuevo sistema antievasión en la Autopista Urbana Norte y el Viaducto Elevado Bicentenario.
Se instalaron dispositivos mecánicos con picos metálicos retractiles que se activan cuando el vehículo intenta avanzar sin haber registrado el pago mediante el cobro TAG.
Estos dispositivos están instalados en seis enlaces estratégicos, en el Viaducto Elevado Bicentenario funcionan en Gustavo Baz Oriente, Lago de Guadalupe y López Portillo. Y en la Autopista Urbana Norte están activos en los accesos de Centro Deportivo Israelita (CDI), Conscripto y Sóstenes Rocha.