¡Pero querían que volviera el frío! Heladas en el norte y lluvias en el sur por Frente Frío 17: Clima México 3 Dic

El clima en México presenta contrastes marcados este 03 de diciembre debido al frente frío número 17 y a una zona de inestabilidad en el sur del país. Desde la madrugada, se reportaron heladas fuertes en estados del norte y centro, mientras que el sureste enfrenta lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas. Autoridades de Protección Civil pidieron a la población mantenerse atenta por cambios bruscos de temperatura.

El fenómeno avanza sobre gran parte del territorio y provoca temperaturas mínimas de hasta –10 °C en zonas de montaña, rachas de viento superiores a 60 km/h y bancos de niebla en el centro del país. La CDMX y el Valle de México continúan con mañanas frías y cielo parcialmente nublado durante el día.

Heladas y bajas temperaturas en el norte del país

El frente frío dejó heladas severas en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, donde varias regiones amanecieron bajo cero. Las autoridades locales advirtieron riesgos por congelamiento en carreteras y recomendaron evitar traslados nocturnos.

Meteorólogos señalaron que la masa de aire polar avanza hacia el centro del país y mantendrá un ambiente muy frío durante las mañanas de toda la semana. Las zonas altas de Zacatecas, San Luis Potosí y Edomex también registrarán temperaturas extremadamente bajas.

Lluvias moderadas e intensas en el sur y sureste

La zona de inestabilidad ubicada en Oaxaca y Chiapas impulsa lluvias fuertes, potencial de tormentas y actividad eléctrica. También se esperan deslaves en áreas montañosas y crecidas de ríos.

En Tabasco, Veracruz y Campeche continúan las condiciones húmedas. Los modelos señalan acumulados importantes de lluvia durante los próximos días, lo que podría generar encharcamientos urbanos.

Clima hoy en CDMX y Valle de México

La CDMX reportó una mínima de 8 °C y cielo nublado al amanecer. Durante la tarde, el ambiente alcanzará entre 19 °C y 21 °C con baja probabilidad de lluvia. Los vientos serán moderados y continuarán las noches frías.

El Edomex tendrá temperaturas mínimas cercanas a los 2 °C en zonas altas. Las autoridades reforzaron los llamados para proteger a adultos mayores, niñas y niños ante enfermedades respiratorias.

Pronóstico para la semana: Más frío y humedad

El frente frío 17 se combinará con una corriente en chorro subtropical y provocará más descenso de temperatura desde el miércoles. Las mañanas se sentirán más frías y podrían presentarse nuevas heladas.

En el sur y sureste, las lluvias continuarán hasta el jueves. A partir del viernes, se prevé una ligera recuperación de temperatura en algunas regiones del país.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades sugirieron:



Evitar cambios bruscos de temperatura

Proteger extremidades para reducir riesgos de hipotermia

Asegurar techos y objetos ante rachas fuertes de viento

Para zonas con lluvia, recomendaron no cruzar ríos o avenidas inundadas y mantenerse atentos a alertas oficiales. En caso de heladas, se aconseja cubrir tuberías y resguardar mascotas.

