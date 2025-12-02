La primera DANA del invierno llegaría a México muy pronto y así es como puede cambiar el clima

El invierno en México podría ser muy diferente este 2025, ya que una Depresión Aislada en Niveles Altos, mejor conocida como " DANA " se encuentra al acecho del territorio nacional, con la posibilidad de que, si se intensifica, podría provocar graves tragedias en algunos estados.

Sí, además de preocuparnos por los frentes fríos, las tormentas invernales, las corrientes de aire polar y los fenómenos "Norte", ahroa también debemos estar antentos ante la llegada de la primera DANA de la temporada de invierno 2025-2026.

¿Qué es una DANA?

Se trata de un fenómeno climatológico que se caracteriza por tener una masa de aire frío que queda "aislada" en el cielo y circula a altitudes muy elevadas, sin sufrir alteraciones por la atmósfera.

DANA puede provocar un descenso puntual en las temperaturas en la zona donde se encuentra, además de provocar un ambiente inestable que puede provocar lluvias torrenciales y climas extremos.

Una DANA se puede entender como una enorme bolsa de aire frío que circula en el cielo, impredecible y capaz de alterar el clima de los lugares donde se encuentra con temperaturas heladas e inundaciones desastrosas.

¿Cuándo llegaría la primera DANA a México?

De acuerdo con el portal especializado en clima de Meteored, una posible DANA se puede desarrollar frente a las costas de Baja California durante la primera semana de diciembre, aunada al nuevo frente frío número 18.

Así, la primera DANA de la temporada de invierno 2025-2026 llegaría en las primeras semanas de diciembre y podría provocar cambios importantes en el clima de México, ya sea en el norte o en el centro del país.

Aunque no es una garantía de que DANA pueda provocar desastres en México, lo mejor será estar prevenidos, ya que durante el año, este mismo fenómeno provocó decenas de muertos en España tras provocar inundaciones torrenciales que colapsaron varias ciudades.

