Apoyo económico de 4 mil pesos para niños con cáncer; así puedes registrarte

El gobierno de Michoacán cuenta con un apoyo económico dirigido a familias con niñas y niños que enfrentan un diagnóstico de cáncer, con el objetivo de aliviar la carga financiera y garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos.

La iniciativa, denominada "Programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer" , contempla un subsidio mensual de 4 mil pesos por paciente para madres, padres o tutores que cuidan a menores de hasta 17 años y 11 meses y que se encuentran en tratamiento oncológico. El apoyo se entregará mientras el paciente esté en atención médica activa o en seguimiento clínico, y puede continuar hasta tres años una vez concluido el tratamiento, buscando ofrecer estabilidad económica durante todo el proceso.

Apoyo para niños con cáncer: Requisitos principales para el registro

Acreditar residencia mínima de un año en Michoacán, mediante constancia emitida por la autoridad municipal o comunal.

Presentar acta de nacimiento del menor con CURP, que acredite una edad menor a 17 años con 11 meses.

Entregar identificación oficial vigente de la madre, padre, persona tutora o cuidadora.

Comprobar el parentesco o relación de cuidado con la niña, niño o adolescente (acta de nacimiento, documentación judicial o carta bajo protesta de decir verdad, según el caso).

Presentar comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses.

Llenar los formatos oficiales de solicitud establecidos por el programa.

Entregar Certificado Médico Oncológico Pediátrico original, emitido por la institución de salud correspondiente, con datos del diagnóstico y tratamiento o seguimiento médico.

Presentar la carátula del estado de cuenta bancario a nombre de la persona solicitante, para el depósito del apoyo.

¿Cómo pedir el apoyo para niños con cáncer?

Para realizar todo el proceso ingresa a este enlace . Asimismo puedes llamar al número 44 31857989 para cualquier duda o detalle.

El apoyo económico se gestionará a través de una cuenta bancaria proporcionada por el beneficiario y contempla un esquema de dispersión de recursos que permite una transferencia directa y oportuna cada mes. Además, el programa establece un beneficio alterno denominado "Pago de Marcha", que se entrega en caso del fallecimiento del menor beneficiario.

