Sismo hoy en Chiapas: Magnitud 5.8 sacude Huixtla; PC vigila riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 5.8 sorprendió este viernes a las 14:12 horas a los habitantes de Huixtla en Chiapas. El movimiento se registró cerca de la costa del Pacífico y generó preocupación inmediata sobre un posible Tsunami, debido a la cercanía con zonas de alto riesgo sísmico. Las autoridades federales y estatales informaron que el monitoreo se mantiene activo mientras se evalúan los efectos del temblor.

El epicentro ocurrió a pocos kilómetros del litoral, lo que encendió las dudas entre la población sobre si se activaría alguna alerta preventiva. Hasta las 15:00 horas, Protección Civil emitió información sobre que no había riesgo, pero borró la publicación en su cuenta de X al poco rato; lo que mantiene el suspenso entre residentes y turistas que buscan saber si existe riesgo real en las próximas horas.

¿Qué se sabe del sismo registrado en Huixtla?

El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el movimiento tuvo origen superficial y alcanzó perceptibilidad en varios municipios costeros. Habitantes reportaron un fuerte jalón inicial y breve movimiento horizontal.

Autoridades municipales realizaron recorridos preliminares y no detectaron daños graves, aunque continúa la revisión en zonas cercanas al mar.

¿Por qué generó preocupación entre expertos?

La ubicación del epicentro coincide con una franja conocida por su actividad tectónica intensa. Un sismo de esta magnitud puede modificar temporalmente el comportamiento del oleaje.

Por ello, especialistas recomiendan mantenerse atentos a cualquier aviso oficial antes de acercarse a playas o embarcaciones.

¿Existe riesgo para la población costera?

Protección Civil señaló que mantiene vigilancia constante sobre el nivel del mar mediante sensores instalados en la costa chiapaneca.

Aunque no se ha confirmado una alerta de tsunami, las autoridades piden seguir canales oficiales para evitar rumores.

¿Qué se espera en las próximas horas?

El monitoreo continuará durante el resto del día, mientras se descartan variaciones anómalas en el océano.

Expertos anticipan posibles réplicas menores, aunque sin riesgo significativo, y mantienen atención especial en las comunidades pesqueras.

