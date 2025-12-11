SMN prevé que México enfrente 29 frentes fríos y diciembre será mes más helado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene previsto que en los próximos meses México atraviese por los días más fríos con la llegada del invierno. Decenas de frentes fríos afectarán el territorio y se esperan incluso temperaturas por debajo de los cero grados en algunas entidades.

Cada año la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa sobre los frentes fríos que afectarán al país con la finalidad de que la población se prevenga; para este mes ya se han enfrentado los primeros pero faltan muchos más por golpear el territorio.

¿Cuántos frentes fríos golpearán a México?

El SMN indicó que para el mes de diciembre se prevén siete frentes fríos y hasta la fecha han afectado tres; mientras que para el mes de enero se esperan 6; febrero, 5; marzo, 6; abril, 5 y mayo, 3.

Por lo que en total se estiman 29 frentes fríos que golpearán con heladas principalmente al norte de México, pero también a la zona metropolitana del valle de México.

¿Por qué ocurren los frentes fríos?

La Centro Nacional de Prevención de Desastres indicó que un frente frío se produce debido al choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, lo que provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte.

Los frentes son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros por hora y pueden llegar a durar entre 3 a 7 días.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce como comúnmente como Norte.

La temporada de frentes fríos comprende el periodo de septiembre a mayo del siguiente año.

