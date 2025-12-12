Clima en México hoy 12 de diciembre prevé lluvias en el sur y calor en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en México presenta condiciones contrastantes este viernes 12 de diciembre. Lluvias en el oriente, sur y sureste conviven con temperaturas elevadas en el Pacífico. Al mismo tiempo, un nuevo frente frío avanza desde el norte y alterará el ambiente durante el fin de semana.

El frente frío 20 perdió intensidad, pero su relevo, el sistema frontal número 21, comienza a influir. Su llegada provocará:



Descenso notable de temperatura

Vientos fuertes

Mayor inestabilidad atmosférica

Afectaciones que estarán presentes entre sábado y domingo.

Lluvias fuertes y chubascos en el sur y sureste

Canales de baja presión y el aporte de humedad del Golfo y el Caribe originan lluvias fuertes en:



Yucatán

Quintana Roo

También generan chubascos en:



Veracruz

Puebla

Edomex

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Estas precipitaciones pueden incluir descargas eléctricas y aumentar el riesgo de encharcamientos, deslaves y crecidas en zonas bajas, por lo que autoridades recomiendan precaución.

Vientos intensos en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec

El SMN advierte sobre rachas de 40 a 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En Campeche, Yucatán y Tamaulipas se presentan ráfagas de hasta 50 km/h.

Aunque no se espera oleaje importante este viernes, las rachas pueden afectar navegación menor y transporte local en zonas costeras.

Calor persistente en el Pacífico

El litoral del Pacífico mantiene temperaturas de 35 a 40 °C en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La combinación de humedad y calor incrementa la sensación térmica y presiona la disponibilidad de agua en algunas regiones, según especialistas.

Frío extremo en zonas montañosas

Las madrugadas del sábado traerán temperaturas de hasta -10 °C en sierras de Chihuahua y Durango. También se prevén heladas en Baja California, Sonora, Edomex, Tlaxcala y Puebla.

El descenso térmico elevará la demanda de abrigo y energía doméstica, mientras el riesgo de enfermedades respiratorias aumenta en zonas rurales y serranas.

¿Qué esperar del fin de semana?

El frente frío 21 se extenderá por el noreste y reforzará lluvias y vientos el domingo. El Istmo de Tehuantepec registrará rachas de hasta 90 km/h y oleaje elevado.

Meteorólogos anticipan un ambiente más frío y húmedo en el noreste, oriente y sureste, con posibles afectaciones en carreteras y actividades marítimas.

