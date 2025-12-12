Clima en México hoy 12 de diciembre prevé lluvias en el sur y calor en el Pacífico
El Clima en México presenta lluvias en el sureste y calor en el Pacífico, mientras un nuevo frente frío traerá un fin de semana más intenso y ventoso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en México presenta condiciones contrastantes este viernes 12 de diciembre. Lluvias en el oriente, sur y sureste conviven con temperaturas elevadas en el Pacífico. Al mismo tiempo, un nuevo frente frío avanza desde el norte y alterará el ambiente durante el fin de semana.
El frente frío 20 perdió intensidad, pero su relevo, el sistema frontal número 21, comienza a influir. Su llegada provocará:
- Descenso notable de temperatura
- Vientos fuertes
- Mayor inestabilidad atmosférica
Afectaciones que estarán presentes entre sábado y domingo.
Lluvias fuertes y chubascos en el sur y sureste
Canales de baja presión y el aporte de humedad del Golfo y el Caribe originan lluvias fuertes en:
- Yucatán
- Quintana Roo
También generan chubascos en:
- Veracruz
- Puebla
- Edomex
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
Estas precipitaciones pueden incluir descargas eléctricas y aumentar el riesgo de encharcamientos, deslaves y crecidas en zonas bajas, por lo que autoridades recomiendan precaución.
Vientos intensos en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec
El SMN advierte sobre rachas de 40 a 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En Campeche, Yucatán y Tamaulipas se presentan ráfagas de hasta 50 km/h.
Aunque no se espera oleaje importante este viernes, las rachas pueden afectar navegación menor y transporte local en zonas costeras.
Calor persistente en el Pacífico
El litoral del Pacífico mantiene temperaturas de 35 a 40 °C en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
La combinación de humedad y calor incrementa la sensación térmica y presiona la disponibilidad de agua en algunas regiones, según especialistas.
Frío extremo en zonas montañosas
Las madrugadas del sábado traerán temperaturas de hasta -10 °C en sierras de Chihuahua y Durango. También se prevén heladas en Baja California, Sonora, Edomex, Tlaxcala y Puebla.
El descenso térmico elevará la demanda de abrigo y energía doméstica, mientras el riesgo de enfermedades respiratorias aumenta en zonas rurales y serranas.
¿Qué esperar del fin de semana?
El frente frío 21 se extenderá por el noreste y reforzará lluvias y vientos el domingo. El Istmo de Tehuantepec registrará rachas de hasta 90 km/h y oleaje elevado.
Meteorólogos anticipan un ambiente más frío y húmedo en el noreste, oriente y sureste, con posibles afectaciones en carreteras y actividades marítimas.
