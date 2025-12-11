OFICIAL: Regresan las multas vehiculares en Naucalpan, Edomex

Después de varios meses en los que se detuvieron las emisiones de multas vehiculares en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), el gobierno local informó que desde el pasado 10 de diciembre de 2025 ya se puso en marcha el programa de sensibilización por un periodo de 12 días en la entidad.

A través de un comunicado emitido vía redes sociales y demás plataformas, se informó que las sanciones que se estarán aplicando en Naucalpan serán con base en el nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex, por lo cual invitaron a la ciudadanía a conocer las nuevas normas.

Recuerda que el 23 de diciembre comenzarán las infracciones de tránsito en #Naucalpan, previamente habrá una etapa de amonestaciones verbales.

¿Cómo es la etapa de sensibilización de multas en Naucalpan?

Según con lo mencionado por las autoridades de Naucalpan, Edomex, será hasta el próximo 22 de diciembre de este año que se mantendrá activa la etapa de sensibilización, la cual consiste en que únicamente se estarán emitiendo amonestaciones verbales para que todas y todos los conductores conozcan las nuevas disposiciones.

El gobierno mexiquense señaló que estas amonestaciones no ameritan el pago de multas , pues únicamente servirán para ir sensibilizando a la ciudadanía con el regreso de las infracciones a la entidad.

¿Cuándo se volverán a aplicar las multas formales en Naucalpan?

Con lo antes mencionado, será a partir del martes 23 de diciembre que se volverán a aplicar las infracciones formales con las multas económicas correspondientes para los conductores, los cuales incluso podrían ser remitidos al corralón dependiendo los casos.

¿Quiénes pueden infraccionar en Naucalpan?

Pese a la información antes señalada, se dio a conocer que será el Grupo Femenil de Agentes de Tránsito, integrado por 40 mujeres debidamente identificadas, el único facultado para sancionar a los conductores por las faltas vehiculares.

Se informó que las oficiales de tránsito deberán portar un uniforme blanco con vivos en naranja fluorescente y con la palabra “Infracciones en la espalda.

