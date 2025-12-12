Transportistas y agricultores amenazan con realizar bloqueos en carreteras de México

Antes de que acabe el año, transportistas y agricultores amenazaron con realizar bloqueos en carreteras del país para exigir un ajuste en los precios del frijol y maíz y para exigir seguridad en las carreteras pues en los últimos años han sido víctimas de extorsiones y robos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Transportistas y agricultores realizarán bloqueos en carreteras

Los campesinos y transportistas señalaron a través de un video en redes sociales que convocarán a un megabloqueo nacional en los próximos días debido a que no se han llegado a acuerdos con las autoridades federales.

Aún no se tiene una fecha exacta de cuándo comenzarán las movilizaciones; sin embargo, se espera que se anuncien en los próximos días.

¿Qué exigen los campesinos y transportistas?

Los productores del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano solicitaron al gobierno retirar del mercado un millón de toneladas de sorgo y un millón de toneladas de trigo para generar un ajuste en los precios para que ambos se vendieran a 6 mil 500 pesos la tonelada.

Mientras que en el caso del frijol, se hizo la solicitud para que su precio quedara fijol en 20 mil pesos por tonelada y sacar del mercado 17 millones de toneladas de maíz para liberar presión y que el precio llegue a los 7 mil 200 pesos. Los agricultores indicaron que su movimiento busca precios justos para sus cosechas y libertad para comercializar sin depender de un sistema restrictivo.

Por otro lado, los transportistas exigen más seguridad en las carreteras debido a que han sido víctimas de robos y extorsión. Solicitan al gobierno instalación de paraderos seguros, un documento que prohíba retenes estatales y municipales en carreteras federal, una oficina especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender robos al transporte.

Transportistas liberan los ingresos carreteras a la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.