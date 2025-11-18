Encuentran cuerpo de hombre sin vida en canal de aguas negras en Naucalpan, Edomex
Autoridades de Naucalpan encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad en un canal de aguas negras; cayó por accidente y murió tras el golpe.
Publicado por: Yael Toribio
- Autoridades de Naucalpan encontraron el cuerpo del hombre sin vida
- Se mencionó que el hombre de la tercera edad cayó por accidente y murió de manera inmediata tras golpearse la cabeza
- Los hechos ocurrieron en la colonia San Antonio Zomeyucan
- Autoridades laboraron en la zona para el levantamiento del cuerpo