Envejecimiento en México avanza a un ritmo sin precedentes: UNAM

En México hay más de 17 millones de adultos mayores , que representan 12.8% de la población total, debido a que cada vez más personas viven más años. Ante ello, una especialista de la Máxima Casa de Estudios asegura que el envejecimiento avanza rápidamente.

Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, señaló que es la primera vez en la historia de la humanidad que somos tan longevos, por lo que es importante afrontar los nuevos desafíos sociales, económicos y éticos.

En la publicación "México envejece rápido: somos más longevos, pero también desiguales" de la UNAM, la especialista señala que este es el momento en que más generaciones conviven juntas.

Expectativa de vida ha duplicado

Según la especialista, los 17 millones de adultos mayores equivalen a 12.8% de la población nacional, distribuidas de manera heterogénea en el territorio y se estima que para 2030 una de cada cinco personas en la Ciudad de México y el Estado de México sea mayor de 60 años.

La expectativa de vida se ha duplicado en los últimos 150 años, tanto en los países desarrollados como en los que tienen menos recursos. Sin embargo esto hace que se planteen retos como que se garantice la atención médica, los derechos y sobre todo la seguridad económica .

Desigualdad y seguridad económica

La inseguridad económica es el mayor problema, debido a que la seguridad social se ha privatizado y los ahorros de los trabajadores pasaron a manos de empresas particulares que cobran comisiones, las cuales agravan la vulnerabilidad de los adultos mayores.

