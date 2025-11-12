¿Ya están contentos, Team Frío? México tiembla entre frío polar y lluvias; estos son los estados afectados

El clima en México hoy 12 de noviembre mantiene su carácter extremo. Desde la madrugada, masas de aire ártico cubren el norte y centro del país, con temperaturas que descienden hasta -10°C en sierras de Chihuahua y Durango. En la CDMX, el amanecer llegó con apenas 6°C, mientras Toluca roza los 2°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el “Norte” continuará azotando Oaxaca y Chiapas, con rachas de viento de hasta 90 km/h y oleaje superior a 4 metros en el Golfo de Tehuantepec.



Heladas que pintan de blanco el amanecer

El invierno se adelantó. En estados como Coahuila, Sonora y Edomex, los termómetros marcan entre -5°C y 0°C. Las zonas rurales y montañosas lucen paisajes congelados, y las autoridades piden precaución por carreteras resbaladizas. En la capital, el ambiente frío se mantendrá hasta el mediodía, con una tarde templada que no superará los 22°C.

¡Bajo el agua! Lluvias intensas en el sureste

Mientras el norte se congela, el sureste se inunda. Veracruz, Oaxaca y Chiapas esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm, con mayor intensidad entre el mediodía y la tarde. Quintana Roo y Yucatán también registrarán chubascos y posibles descargas eléctricas. El SMN advierte sobre riesgo de deslaves, crecida de ríos y encharcamientos en zonas urbanas.

Los vientos del norte congelan en el Golfo y el Pacífico Sur

El fenómeno del “Norte” continúa soplando con fuerza en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las rachas alcanzarán 80 a 90 km/h, generando oleaje alto y afectando la navegación. En la región del Golfo, desde Tamaulipas hasta Tabasco, también se prevén ráfagas moderadas y descenso térmico.

Habrá un respiro y nuevas sorpresas en el pronóstico extendido

Para el jueves 13, el clima en México muestra un ascenso leve de temperaturas diurnas, pero con posibilidad de nuevas lluvias en Michoacán, Guerrero y Morelos. Hacia el fin de semana, un nuevo frente frío ingresará al noroeste, con probabilidad de nevadas en sierras de Baja California y Sonora. El SMN recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Consejos del Team Frío: ¿Cómo sobrevivir al clima extremo?

Abrígate en capas

Usa calzado con suela antideslizante

Evita cambios bruscos de temperatura

En zonas lluviosas, maneja con precaución y aleja objetos sueltos ante vientos fuertes. Si estás en el campo, cubre cultivos sensibles. Revisa los reportes del clima en @conagua_clima y protege a niños y adultos mayores.

