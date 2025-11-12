¿Ya están contentos, Team Frío? México tiembla entre frío polar y lluvias; estos son los estados afectados
El clima en México hoy 12 de noviembre sorprende con heladas severas en el norte, lluvias fuertes en el sureste y vientos que ponen a prueba al Team Frío.
El
clima en México
hoy 12 de noviembre mantiene su carácter extremo. Desde la madrugada, masas de aire ártico cubren el norte y centro del país, con temperaturas que descienden hasta -10°C en sierras de Chihuahua y Durango. En la CDMX, el amanecer llegó con apenas 6°C, mientras Toluca roza los 2°C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),
el “Norte” continuará azotando Oaxaca y Chiapas, con rachas de viento de hasta 90 km/h y oleaje superior a 4 metros en el Golfo de Tehuantepec.
Heladas que pintan de blanco el amanecer
El invierno se adelantó. En estados como Coahuila, Sonora y Edomex, los termómetros marcan entre -5°C y 0°C. Las zonas rurales y montañosas lucen paisajes congelados, y las autoridades piden precaución por carreteras resbaladizas. En la capital, el ambiente frío se mantendrá hasta el mediodía, con una tarde templada que no superará los 22°C.
Frente frío 13 nos seguirá congelando y traerá lluvias torrenciales para el clima en México
El frío seguirá calando a las y los mexicanos según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para el clima de mañana en gran parte del territorio nacional.
¡Bajo el agua! Lluvias intensas en el sureste
Mientras el norte se congela, el sureste se inunda. Veracruz, Oaxaca y Chiapas esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm, con mayor intensidad entre el mediodía y la tarde. Quintana Roo y Yucatán también registrarán chubascos y posibles descargas eléctricas. El SMN advierte sobre riesgo de deslaves, crecida de ríos y encharcamientos en zonas urbanas.
Los vientos del norte congelan en el Golfo y el Pacífico Sur
El fenómeno del “Norte” continúa soplando con fuerza en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las rachas alcanzarán 80 a 90 km/h, generando oleaje alto y afectando la navegación. En la región del Golfo, desde Tamaulipas hasta Tabasco, también se prevén ráfagas moderadas y descenso térmico.
Habrá un respiro y nuevas sorpresas en el pronóstico extendido
Para el jueves 13, el clima en México muestra un ascenso leve de temperaturas diurnas, pero con posibilidad de nuevas lluvias en Michoacán, Guerrero y Morelos. Hacia el fin de semana, un nuevo frente frío ingresará al noroeste, con probabilidad de nevadas en sierras de Baja California y Sonora. El SMN recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.
Consejos del Team Frío: ¿Cómo sobrevivir al clima extremo?
- Abrígate en capas
- Usa calzado con suela antideslizante
- Evita cambios bruscos de temperatura
Frentes fríos afectan la salud: Recomendaciones para cuidarte
En zonas lluviosas, maneja con precaución y aleja objetos sueltos ante vientos fuertes. Si estás en el campo, cubre cultivos sensibles. Revisa los reportes del clima en @conagua_clima y protege a niños y adultos mayores.
