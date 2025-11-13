Clima: Lluvias y heladas harán una combinación invernal hoy 13 de noviembre

Las lluvias regresarán a México y lo harán de una manera tan intensa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de tres días. Las precipitaciones se unirán con las heladas pronosticadas en la mayor parte del país.

Para el jueves se espera el ingreso de humedad del mar Caribe e inestabilidad atmosférica, que generará lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y chubascos en Campeche y Yucatán. De igual manera habrá canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sureste del país.

⚠️Para mañana se pronostican #Lluvias de intensas a torrenciales en el sur de #QuintanaRoo. Las precipitaciones en la #PenínsulaDeYucatán permanecerán este fin de semana. Los detalles del #Pronóstico en cada uno de los gráficos pic.twitter.com/sd4e0D8ViZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 13, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En dónde habrá lluvias con descargas eléctricas?

Se pronostican chubascos con posibles descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Tabasco, así como lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Puebla.

Alerta por fuertes vientos

El SMN también alertó de la presencia de viento componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros/ hora en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec). Para el resto del país predominará el cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

De acuerdo con la Conagua, un frente frío se aproximará al noroeste de México por lo que el ambiente será muy frío. Ante ello, se recomienda a los habitantes abrigarse adecuadamente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

