NASA retrasa misión Artemis II; esta es la nueva fecha del viaje a la luna

La NASA ajustó el calendario de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, tras realizarse el ensayo general previo al lanzamiento, conocido como wet dress rehearsal, una prueba indispensable para validar los sistemas del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion.

Un inusual descenso de temperaturas, provocado por un “raro brote ártico”, obligó a la agencia a posponer pruebas clave y mover la fecha tentativa de lanzamiento hasta el mes de marzo.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6 — NASA (@NASA) February 3, 2026

¿Qué es el 'wet dress rehearsal' y por qué es clave para Artemis II?

El wet dress rehearsal consiste en simular todo el proceso de lanzamiento, incluyendo el abastecimiento de combustible del cohete, sin que este despegue.

Su objetivo es comprobar que los sistemas eléctricos, mecánicos y de comunicación funcionen correctamente bajo condiciones reales.

Originalmente, la NASA planeaba realizar esta prueba antes del fin de semana, pero el pronóstico de temperaturas bajo cero llevó a cancelarla.

De acuerdo con la agencia, el frío provocó retrasos en el inicio del ensayo y se registraron fugas de hidrógeno durante el proceso de carga de propelente, lo que obligó a detener la prueba. Ante ello, la NASA decidió tomarse más tiempo para analizar los datos y realizar un segundo ensayo, con el objetivo de reducir riesgos antes del vuelo

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II

¿Cómo afecta el clima al calendario de lanzamiento?

El clima frío y los fuertes vientos en el Centro Espacial Kennedy no cumplen con los criterios de seguridad para avanzar con el proceso. Aunque los equipos permanecen listos en la plataforma, la NASA decidió ajustar el cronograma para reducir riesgos.

Con este cambio, la NASA informó que la tripulación saldrá de cuarentena y volverá a aislarse dos semanas antes de la nueva fecha de lanzamiento, cuya ventana preliminar va del 6 al 11 de marzo.

Cualquier retraso adicional implicaría mover todo el calendario día por día.

¿Qué pasa con la nave y la tripulación?

Para proteger los sistemas ante el frío, la cápsula Orion se mantiene encendida y con calefacción activa. Además, los sistemas de purga del cohete fueron ajustados para mantener condiciones ambientales adecuadas.

La tripulación —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— saldrá de la cuarentena en Houston.

¿Cuál es el objetivo de la misión Artemis II?

Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días y llevará astronautas alrededor de la Luna, sin alunizaje. La misión servirá para probar los sistemas que permitirán el regreso de humanos a la superficie lunar en Artemis III, programada para 2027, marcando el siguiente paso en la exploración espacial de la NASA.

