Caen 16 sospechosos con armas en Michoacán durante operativo federal
Autoridades federales aseguraron armas, cartuchos y vehículos en Tierra Caliente como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por la SSPC.
Las autoridades federales y estatales detuvieron a 16 personas en posesión de armamento durante operativos realizados a inicios de enero de 2026 en distintos municipios de Michoacán. Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Omar García Harfuch; la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante los despliegues se aseguraron armas, cartuchos, cargadores y vehículos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público (MP). Los operativos forman parte de una estrategia para reducir la violencia asociada al crimen organizado en la región.
En #Michoacán, autoridades federales y estatales, detienen a 16 personas con armamento. https://t.co/dJHcECBGyO pic.twitter.com/AoElrPuyhY— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 2, 2026
Aseguramientos realizados durante los operativos
Las autoridades informaron el decomiso de:
- 9 armas de fuego
- 19 cargadores
- 1,635 cartuchos
- 8 vehículos
Estos aseguramientos reducen la capacidad operativa de grupos criminales que operan en Michoacán y dificultan su movilidad territorial.
Especialistas en seguridad señalan que el retiro de armamento disminuye riesgos para la población civil y limita la escalada de violencia en zonas con alta incidencia delictiva.
Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
El operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia federal enfocada en coordinación interinstitucional, inteligencia y presencia territorial permanente.
Este plan prioriza la prevención del delito, la protección de sectores productivos y la reconstrucción de confianza ciudadana, especialmente en municipios afectados por disputas criminales.
Municipios donde se realizaron los operativos
Las acciones se desplegaron en 16 municipios, entre ellos:
- Aguililla
- Apatzingán
- Buenavista Tomatlán
- Lázaro Cárdenas
- Morelia
- Uruapan
- Zamora
También se realizaron recorridos en empacadoras e industrias del sector cítrico para proteger a trabajadores y productores.
Resultados acumulados y compromiso institucional
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportan:
- 307 detenciones
- 159 armas aseguradas
- 190 artefactos explosivos
- 19 campamentos clandestinos inhabilitados
Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener los operativos en Michoacán para fortalecer la seguridad, reducir la violencia y garantizar condiciones de estabilidad social y económica.
