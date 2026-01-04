Caen 16 sospechosos con armas en Michoacán durante operativo federal

Las autoridades federales y estatales detuvieron a 16 personas en posesión de armamento durante operativos realizados a inicios de enero de 2026 en distintos municipios de Michoacán. Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Omar García Harfuch; la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante los despliegues se aseguraron armas, cartuchos, cargadores y vehículos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público (MP). Los operativos forman parte de una estrategia para reducir la violencia asociada al crimen organizado en la región.

Aseguramientos realizados durante los operativos

Las autoridades informaron el decomiso de:



9 armas de fuego

19 cargadores

1,635 cartuchos

8 vehículos

Estos aseguramientos reducen la capacidad operativa de grupos criminales que operan en Michoacán y dificultan su movilidad territorial.

Especialistas en seguridad señalan que el retiro de armamento disminuye riesgos para la población civil y limita la escalada de violencia en zonas con alta incidencia delictiva.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia federal enfocada en coordinación interinstitucional, inteligencia y presencia territorial permanente.

Este plan prioriza la prevención del delito, la protección de sectores productivos y la reconstrucción de confianza ciudadana, especialmente en municipios afectados por disputas criminales.

Municipios donde se realizaron los operativos

Las acciones se desplegaron en 16 municipios, entre ellos:



Aguililla

Apatzingán

Buenavista Tomatlán

Lázaro Cárdenas

Morelia

Uruapan

Zamora

También se realizaron recorridos en empacadoras e industrias del sector cítrico para proteger a trabajadores y productores.

Resultados acumulados y compromiso institucional

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportan:



307 detenciones

159 armas aseguradas

190 artefactos explosivos

19 campamentos clandestinos inhabilitados

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener los operativos en Michoacán para fortalecer la seguridad, reducir la violencia y garantizar condiciones de estabilidad social y económica.

