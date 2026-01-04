Nuevo precio de la licencia de conducir en Puebla tras aumento para este 2026

El precio de la licencia de conducir en Puebla tuvo un incremento del 4% para este 2026, por lo cual el trámite ahora podrá rondar entre los 560 y los mil 385 pesos dependiendo el tipo de permiso que se busque sacar, así como el tiempo de vigencia de cada uno de los plásticos entregados a las y los conductores.

Además, también se incrementó el costo de la reposición de la licencia permanente en la entidad, por lo cual las y los conductores que cuenten con este documento, ahora deberán pagar hasta mil 555 pesos para el duplicado ante las autoridades poblanas.

Lista de los nuevos precios en la licencia de conducir en Puebla

De acuerdo con lo establecido por las autoridades del estado de Puebla, la licencia de conducir con vigencia de seis meses tanto para automovilistas como motociclistas, tendrá un costo de 560 pesos en comparación con los 535 que se pagaban en 2025.

El resto de los nuevos costos en este trámite en Puebla son los siguientes:

Licencia con vigencia de 3 años: 895 pesos

Licencia con vigencia de 5 años: mil 385 pesos

Licencia de chofer para transporte mercantil de 3 años: mil 695 pesos

Licencia de chofer para transporte público: mil 210 pesos

Reposición de licencia permanente: mil 555 pesos

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Puebla

De acuerdo con las autoridades del estado de Puebla, para poder tramitar la licencia de conducir en la entidad, las y los conductores deben presentar documentos oficiales como el acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio.

Tras ello, para realizar el trámite se deberán seguir los siguientes puntos:

Agendar cita en Ventanilla Digital de Puebla

Acude a la SMT y presenta los documentos antes mencionados en original y copia

Realiza el exámen teórico y práctico

Realiza el pago correspondiente

¿Dónde sacar la licencia de conducir en Puebla?

Para poder tramitar la licencia de conducir de Puebla, las y los conductores podrán realizar el trámite en el Centro Integral de Servicios, así como en la Ventanilla Digital a la cual podrán acceder dando clic en el siguiente enlace .

