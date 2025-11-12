¡No caigas! Policía Cibernética comparte medidas para evitar fraudes en el Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 ya comenzó en varias tiendas aunque la fecha oficial es del 13 al 17 de noviembre y por ello, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una serie de recomendaciones para que los consumidores no sean víctimas de alguna estafa.

Alertan por estafas durante el Buen Fin 2025

De acuerdo con la Policía Cibernética , durante esta temporada de ofertas y promociones, las estafas se multiplican pues es más común los sitios web falsos, enlaces maliciosos, rodo de contraseñas y sustracción de datos personales.

Una de las modalidades más comunes es la creación de sitios fraudulentos donde imitan el diseño y logotipo de tiendas oficiales para que los usuarios ingresen sus datos personales y bancarios.

Además, publican ofertas exageradamente atractivas con precios muy por debajo del mercado para generar compras compulsivas sin revisar la autenticidad del vendedor .

Recomendaciones para comprar de forma segura en el Buen Fin 2025

Ante esta situación, la SSC compartió algunas recomendaciones de seguridad para que los consumidores puedan comprar de forma segura y no sean víctimas de fraude durante el Buen Fin 2025:

Verifica la autenticidad de los sitios web y corrobora que la URL sea la correcta

No des clic a enlaces sospechosos y menos si provienen de números o direcciones de correo electrónico desconocidos

Realiza compras mediante tarjetas digitales o plataformas que brinden protección contra fraudes

Actualiza el software y antivirus pues mantendrán tus dispositivos electrónicos protegidos

No confíes en ofertas demasiado buenas

Evita compartir datos bancarios o de tarjetas de pago por mensajes de teléfono

Activa la verificación de dos pasos en tus redes sociales

Si quieres realizar una denuncia o consulta, la Policía Cibernética está disponible las 24 horas del día a través del número 55 5242 5100 extensión 5086; en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o en las redes sociales oficiales.

