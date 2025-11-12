¡No caigas! Policía Cibernética comparte medidas para evitar fraudes en el Buen Fin 2025
Si estás pensando en comprar durante el Buen Fin 2025 es muy importante que tomes en cuenta algunas recomendaciones de la Policía Cibernética y evites fraudes cibernéticos.
El Buen Fin 2025 ya comenzó en varias tiendas aunque la fecha oficial es del 13 al 17 de noviembre y por ello, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una serie de recomendaciones para que los consumidores no sean víctimas de alguna estafa.
Alertan por estafas durante el Buen Fin 2025
De acuerdo con la Policía Cibernética , durante esta temporada de ofertas y promociones, las estafas se multiplican pues es más común los sitios web falsos, enlaces maliciosos, rodo de contraseñas y sustracción de datos personales.
Una de las modalidades más comunes es la creación de sitios fraudulentos donde imitan el diseño y logotipo de tiendas oficiales para que los usuarios ingresen sus datos personales y bancarios.
Además, publican ofertas exageradamente atractivas con precios muy por debajo del mercado para generar compras compulsivas sin revisar la autenticidad del vendedor .
El Buen Fin se ha convertido en uno de los eventos más destacados en México pues los consumidores pueden aprovechar promociones únicas y deja una derrame económica de más de 200 millones de pesos.
Recomendaciones para comprar de forma segura en el Buen Fin 2025
Ante esta situación, la SSC compartió algunas recomendaciones de seguridad para que los consumidores puedan comprar de forma segura y no sean víctimas de fraude durante el Buen Fin 2025:
- Verifica la autenticidad de los sitios web y corrobora que la URL sea la correcta
- No des clic a enlaces sospechosos y menos si provienen de números o direcciones de correo electrónico desconocidos
- Realiza compras mediante tarjetas digitales o plataformas que brinden protección contra fraudes
- Actualiza el software y antivirus pues mantendrán tus dispositivos electrónicos protegidos
- No confíes en ofertas demasiado buenas
- Evita compartir datos bancarios o de tarjetas de pago por mensajes de teléfono
- Activa la verificación de dos pasos en tus redes sociales
Si quieres realizar una denuncia o consulta, la Policía Cibernética está disponible las 24 horas del día a través del número 55 5242 5100 extensión 5086; en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o en las redes sociales oficiales.
