¿Un tecito? Alerta por frío polar; se congelarán 3 estados y 6 alcaldías de la CDMX

La próxima llegada del invierno se comienza a sentir en la República mexicana, pues este jueves 6 de noviembre, al menos 3 entidades registrarán temperaturas bajo cero y seis alcaldías de la CDMX se verán afectadas por el mal clima.

Para que los cambios bruscos de temperatura no te afecten te conviene tomar precauciones como el mejor té para resfriados. Te contamos cuáles serán las regiones de México que se verán afectadas por el mal clima hoy.

Estados donde se registrarán temperaturas de hasta -5 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un amanecer helado debido al frío polar que afectará a al menos 3 entidades de la República mexicana. Las zona serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas se congelarán con temperaturas de hasta -5 grados.

Asimismo, los habitantes de zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca deberán de tomar precauciones y sacar chamarras, guantes y gorros, pues deberán enfrentar temperaturas de hasta cero grados.

En las próximas horas, se esperan fuertes #Rachas de #Viento es zonas del noroeste, norte, noreste y centro del país, incluida la #CDMX y el #EdoMéx.



Lista de alcaldías con temperaturas heladas en la CDMX

La capital mexicana también se verá afectada por el frío polar; de hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió la alerta por bajas temperaturas en seis de las 16 alcaldías. Estas son las temperaturas que se registrarán este jueves 6 de noviembre en las alcaldías afectadas por el frío extremo:

Azcapotzalco: máxima 23 y mínima de 11 °C

Benito Juárez: máxima de 23 y mínima de 10 °C

Coyoacán: máxima de 22 y mínima de 9 °C

Cuauhtémoc: máxima de 23 y mínima de 11 °C

Gustavo A. Madero: máxima de 24 y mínima de 12 °C

Iztacalco: máxima de 23 y mínima de 11 °C

Iztapalapa: máxima de 23 y mínima de 10 °C

Miguel Hidalgo: máxima de 23 y mínima de 12 °C

Tláhuac: máxima de 23 y mínima de 11 °C

Venustiano Carranza: máxima de 23 y mínima de 11 °C

Receta del mejor té para resfriado

En la temporada de frío es recomendable tomar precauciones y al menor síntoma de resfriado conviene tener a la mano los ingredientes necesarios para preparar el mejor té para resfriados: limón, jengibre y miel.

Preparación:

Primero pon a hervir un litro de agua. En una cacerola 8 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de miel y apenas un poquito de agua, mezcla y lleva a fuego bajo hasta medio caramelizar. Cuando comienza a espumar añade el agua caliente. Con cuidado porque sube la espuma.

Después, añade 2 limones en rodajas con cáscara, semillas y todo. También añade 3 rodajas de jengibre y 2 ramitas de romero en trozos. Cocina a fuego medio por 15 minutos. Apagamos y dejamos reposar. Deja enfriar y guarda en el refri. Puedes tomar 2 tazas al día y darle a tu familia para fortalecer el sistema inmunológico.

