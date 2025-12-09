Ganadora del Concurso de Piñatas 2025 evoca los 7 pecados capitales
El Concurso de Piñatas Mexicanas 2025 ya tiene ganadora. La obra “¿Quién está libre de pecado?” de Cristóbal García Naranjo reinterpreta los 7 pecados.
- La 19ª edición del Concurso de Piñatas Mexicanas se celebró el 9 de diciembre de 2025 en el Museo de Arte Popular (MAP) de la Ciudad de México
- El primer lugar lo obtuvo Cristóbal García Naranjo con la piñata “¿Quién está libre de pecado?”, una compleja pieza que tardó un año en completarse
- La obra ganadora recupera el simbolismo original de las piñatas de siete picos: cada pico representa uno de los siete pecados capitales con animales medievales (león-ira, perro-envidia, cabra-lujuria, sapo-avaricia, pavo real-soberbia, cerdo-gula, mula-pereza)
- Participaron artesanos de Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México con piñatas tradicionales y versiones contemporáneas de papel maché, crepé y temas sociales
- Las piñatas ganadoras y participantes permanecen en exhibición en el Museo de Arte Popular hasta el 14 de diciembre de 2025