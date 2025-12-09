Bloquearán señal telefónica en 14 reclusorios federales y 13 penales de la CDMX para combatir la extorsión

Como parte de la estrategia en contra del delito de extorsión en el país, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , dio a conocer que se comenzará a bloquear la señal de teléfonos celulares en 14 reclusorios federales, así como en 13 penales de la Ciudad de México (CDMX).

Fue en conferencia de prensa desde el Salón de Tesorería, que García Harfuch mencionó que estas acciones corresponden a los trabajos para erradicar el delito de extorsión en México, pues destacó que 12 centros penitenciarios concentran hasta el 56% de las llamadas para extorsionar a la población en el país.

🚨#AlertaADN#OGH | Omar García Harfuch (@OHarfuch) informa que durante el mes de noviembre fueron detenidas mil 761 personas relacionadas con delitos de alto impacto, se aseguraron 15 toneladas de droga y más de mil 100 armas de fuego. Además, agentes federales desmantelaron… pic.twitter.com/XAovvHBk1l — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 9, 2025

¿Cuándo bloquearán la señal telefónica en los reclusorios federales de México?

De acuerdo con lo mencionado por el titular de la SSPC, será dentro del primer trimestre del próximo 2026 que quedará completamente bloqueada la señal telefónica en los 14 reclusorios federales del país, así como en 13 centros penitenciarios de la capital de la República Mexicana.

Se destacó que del 6 de julio al 30 de noviembre del presente año, se han detenido a 615 sujetos vinculados con el delito de extorsión, por lo cual las acciones antes mencionadas refuerzan la labor en contra de este crimen considerado como uno de los más practicados en el país.

¿Cómo será bloqueada la señal telefónica en los reclusorios?

Omar García Harfuch mencionó que se han realizado las instalaciones de inhibidores de señal, así como de sistemas de circuito cerrados para evitar este tipo de acciones dentro de los penales en el país.

Entre las acciones que se destacaron, también se mencionó que se han colocado sensores de movimiento, así como escáneres de seguridad y tecnología de punta especializada en centros penitenciarios federales.

SSPC destaca avances contra el delito de extorsión en México

Vale la pena mencionar que las autoridades de nuestro país informaron que los operativos que se han realizado desde el inicio de la administración, han logrado reducir el impacto en este tipo de delitos gracias a las detenciones que se han cumplimentado desde julio a noviembre de este 2025.

