Detienen a venezolanos dedicados al robo de relojes de lujo en Polanco

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres, Ángel "N" y Gilbert Alexis "N", presuntamente vinculados con robos de relojes de alta gama en diversas zonas comerciales de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia, los policías comenzaron una investigación tras recibir alertas sobre un grupo delictivo que operaba en las colonias Polanco, Granada y Escandón. A través del análisis de cámaras, los agentes identificaron a dos sujetos que realizaban vigilancia de posibles víctimas y utilizaban en un vehículo sedán verde olivo.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para identificar y detener a generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Ángel "N" y Gilbert Alexis "N", vinculados a una célula delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama que opera en zonas…

El seguimiento llevó a los oficiales hasta el Viaducto Poniente, donde los hombres fueron sorprendidos intentando asaltar a una persona con un arma de fuego. Los policías intervinieron de inmediato, evitando el robo y asegurando a los sospechosos.

Durante la revisión preventiva se les encontró una pistola con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaban, con placas del estado de Durango. Los detenidos, de 23 y 35 años, se identificaron como ciudadanos extranjeros y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para continuar con las investigaciones.

Seguimos trabajando, atendiendo todas las denuncias ciudadanas, a través de investigación y con acciones operativas, para continuar con la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz", puntualizó Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CDMX.

