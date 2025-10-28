inklusion.png Sitio accesible
México
Nota

No solo transportistas; comerciantes también harán mega marcha en estas avenidas y calles del Edomex este 29 de octubre

La mega marcha de comerciantes comenzará en diferentes puntos del Edomex para después trasladarse al corazón de la CDMX

Así será la mega marcha de comerciantes el 29 de octubre
Diana Gómez / adn Noticias
2 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El miércoles 29 de octubre será un caos en la Ciudad de México. Primero los transportistas anunciaron bloqueos y una mega marcha pidiendo un aumento a su tarifa y ahora, los comerciantes del Estado de México también anunciaron su propia mega marcha que también tiene como destino el Palacio Nacional.

Sí, Comerciantes y Transportistas del Estado de México anunciaron una movilización pacífica que busca exigir un alto inmediato a "los delitos y los actos de persecución y hostigamiento ejercidos por la Fiscalía del Estado de México en contra de integrantes" de sus sectores productivos.

Las calles y avenidas afectadas por la mega marcha de comerciantes

Tendrán diferentes contingentes que partirán desde varios puntos del Estado de México en dirección a Palacio Nacional en la CDMX; la movilización comenzará de manera simultánea desde las 9:00 am.

  • Caseta México - Pachuca
  • Caseta México - Querétaro
  • Aurrerá Koblenz, en Cuautitlán Izcalli
  • Plaza Centura, en Tlalnepantla
  • Parque Naucalli
  • Caseta México - Puebla
  • Caseta México - Toluca
  • Comercial Mexicana de Av. López Portillo

Los comerciantes avanzarán lentamente con dirección a la Ciudad de México e ingresarán por algunas de las avenidas principales que conectan ambas entidades.

¿Por qué harán una mega marcha los comerciantes del Edomex?

En su comunicado piden a la presidenta Claudia Sheinbaum una respuesta a sus demandas, en las que piden acciones que garanticen el respeto a la legalidad y los derechos humanos de todos sus trabajadores en el Edomex.

Señalan que las mismas autoridades han vulnerado los derechos de los trabajadores y piden ser escuchados, buscando una respuesta para que las autoridades dejen de vulnerarlos.

Mega marcha de comerciantes se juntará con la de transportistas

El caos en la CDMX está asegurado, ya que los transportistas de la capital también tendrán una mega movilización el mismo día en un horario muy similar, algo que garantiza que las principales avenidas entre ambos estados sean colapsadas durante la mayor parte del día. Si juntamos ambas marchas, las vialidades afectadas son:

  • Autopista México - Pachuca
  • Autopista México - Cuernavaca
  • Autopista México - Toluca
  • Autopista México - Puebla
  • Periférico Norte
  • Insurgentes Norte y Sur
  • Indios Verdes
  • Observatorio
  • Taxqueña
  • Calzada Ignacio Zaragoza
  • Juárez
  • Reforma
  • Balderas
  • Caseta México - Querétaro
  • Aurrerá Koblenz, en Cuautitlán Izcalli
  • Plaza Centura, en Tlalnepantla
  • Parque Naucalli
  • Comercial Mexicana de Av. López Portillo
Los detalles de los bloqueos carreteras en México este 28 de octubre
Edomex
