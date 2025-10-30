Lanzan descuentos para regularización vehicular en este estado

La regularización vehicular se ha convertido en un enorme problema para las autoridades, ya que literalmente miles de conductores presentan adeudos por multas y recargos. Con la intención de terminar con esto, el Gobierno del Estado de Querétaro implementó un programa de descuentos que podría ser muy beneficioso para los conductores.

Específicamente, el secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya, declaró que durante los últimos meses del año van a tener un programa que contempla hasta un 100% de descuento en las multas y un 50% de descuento en los recargos, con un programa dirigido exclusivamente para personas físicas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Así serán los descuentos de la regularización vehicular en Querétaro

El secretario Leal Maya aseguró que hay más de 200 mil vehículos que actualmente presentan adeudos en Querétaro, por lo que el programa busca que esa cantidad se reduzca de manera considerable antes de terminar el 2025.

Las personas interesadas pueden obtener los detalles del programa y los descuentos en el sitio web de Recaudanet.gob.mx . Para que el proceso sea más sencillo, se deben tener datos como el número de placa y de tarjeta de circulación a la mano.

En pocas palabras, las personas ya no tendrán que pagar sus multas y solo deberán pagar la mitad de sus recargos, una excelente oferta para ponerse al corriente en la regularización vehicular en Querétaro.

Autos que ya no están en Querétaro, otro gran problema

Un detalle que ha sido complicado para la regularización vehicular es que muchos de los autos con adeudos ya no se encuentran en el estado de Querétaro. Es por eso que también han implementado el programa "Bájate del Padrón", el cual permite a las personas que vendieron su auto y que se encuentra en otro estado, actualizar la situación legal para que ya no tengan que hacerse responsables de futuras responsabilidades fiscales o administrativas.

Si los conductores se ponen al corriente en sus adeudos de regularización vehicular, podrán acceder a otros programas especiales como el de "Cero Tenencia" en el 2026.

¿Quiénes están exentos de pagar la tenencia en Edomex en 2025? [VIDEO] Los automovilistas del Edomex estarán exentos del pago de tenencia en 2025 si su auto tiene placas a partir del 2020 y del 50% si son placas de 2019.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.