Que siempre no; SICT niega que Uber y taxis por aplicación puedan dar servicio en aeropuertos

Luego de que en los últimos días se diera a conocer que Uber había obtenido un supuesto amparo para brindar servicios en los aeropuertos de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT) negó esta información señalando que los taxis por aplicación no cuentan con dichos permisos.

A través de un comunicado difundido en sus diferentes plataformas oficiales y de redes sociales, la SICT señaló que los servicios de taxis dentro de los aeropuertos únicamente pueden ser brindados por las empresas concesionadas que operan dentro de estos mismos espacios.

¿Qué dijo la SICT sobre los viajes de Uber en aeropuertos de México?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría antes mencionada, Uber promovió un amparo derivado de los operativos que realiza la Guardia Nacional en los aeropuertos de nuestro país, por lo cual se otorgó una suspensión a la empresa para que estas acciones se realicen en conformidad a la norma establecida en la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal.

Con esto mencionado la SICT informó a los usuarios y choferes de taxis por aplicación, que la suspensión ya señalada no implica una autorización para brindar servicios en las inmediaciones de los aeropuertos de nuestro país.

Única zona del AICM donde taxis por aplicación pueden subir pasajeros

Vale la pena mencionar que cada uno de los aeropuertos de nuestro país cuentan con zonas designadas en donde se brindan estos servicios de Uber , DiDi y demás plataformas.

Por ejemplo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las únicas zonas de abordaje de pasajeros de taxis por aplicación son sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, cerca de la estación Terminal Aérea del Metro CDMX.

¿Por qué no se permite el servicio de Uber en los aeropuertos de México?

La prohibición de estos servicios por aplicación en los aeropuertos de nuestro país se dio tras los conflictos que surgieron entre choferes de Uber y otras plataformas con los taxistas concesionados.

A raíz de ello y tras las quejas de los afectados, se regularon las normas para que la SICT delimitara las zonas en las que Uber, DiDi y demás plataformas pueden brindar sus servicios en zonas aeroportuarias.

