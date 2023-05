No sólo hay que rellenarlo; te decimos cada cuándo debes cambiar el garrafón de agua

¿Alguna vez te has preguntado si el agua caduca? Si es así, sería lógico pensar que después de un tiempo este líquido podría contener sustancias nocivas para la salud. Por ello es importante que sepas si los garrafones que ya llevan un rato en casa son funcionales y seguros.

¿El agua se caduca?

El agua no tiene una fecha de caducidad, pero al embotellarla la cosa cambia. El líquido por sí solo está compuesto de elementos que a pesar del tiempo que pase no suponen un riesgo para la salud, sin embargo, al almacenarla se cuenta con un tiempo limitado de vida, de ahí que a veces puedas detectar un sabor extraño.

Sobre ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado realizando constantes investigaciones y ha concluido que a pesar de que el plástico de los garrafones y botellas libera sustancias nocivas, estas no suponen un peligro para la salud, ya que se encuentran dentro del “margen seguro”.

Duración de los garrafones de agua

Aunque el plástico no se descompone como tal, con el tiempo puede desprender ciertos productos químicos, de ahí que las empresas opten por colocar una fecha de caducidad al agua embotellada ya sea en la tapa o etiqueta; sin importar el tipo de presentación o cantidad.

En México, por ejemplo, las embotelladoras suelen imprimir fechas de caducidad de uno o dos años. A veces en los garrafones retornables, de 15 o 20 litro, el tiempo es menor, pero en si este es para el recipiente y no para el líquido como tal.

Estas mismas empresas han detallado que regularmente el tiempo de vida útil de un garrafón de agua depende del material, los de policarbonato podrán durar entre 150 y 160 llenados, es decir, unos tres años si se llana cada semana.

Sin embargo, en el caso de PVC y PET el ciclo se reduce a la mitad, entre 60 y 65 usos, lo que equivale a aproximadamente un año o año y medio. Esto es especialmente relevante si tú eres uno de los usuarios que suele acudir a las purificadoras de agua, para que simplemente laven y rellenen su envase.

¿Debo cambiar mi garrafón aunque no esté roto?

Sí, lo ideal es que el envase plástico se cambie cada cierto tiempo, dependiendo del material; ya que estos comienzan a desprender ciertos productos químicos o microscópicas partículas que en teoría podrían llegar a ser tóxicas.

Un tip, según expertos, para saber que el garrafón está viejo y ya se debe de cambiar es visualizar la fecha en la que se produjo, generalmente viene ne la parte de abajo del envase y a esa hay que sumarle tres años; esa será la fecha idónea para realizar el cambio.

También es importante considerar que el hecho de que el agua no se caduque no significa que no pueda descomponerse o contaminarse, pro esto se enfoca más a cuestiones de regulación, salubridad y limpieza.

Esto se da por situaciones externas en el ambiente o sistemas de producción, purificación, distribución o almacenamiento de agua, en el que las tuberías, pozos o plantas de bombeo pueden liberar toxinas o bacterias en el líquido.

Incluso luego de un tiempo, los garrafones retornables salen de circulación para limpiarlos a profundidad y dependiendo de la situación son reetiquetados o reciclados para nuevos envases.

