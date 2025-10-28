¡Alerta por tuberculosis! Este es el estado que concentra el 50% de los contagios

La tuberculosis es una peligrosa enfermedad infecciosa que se propaga a través del aire y que si no se trata adecuadamente puede ser mortal. En las últimas semanas, la Secretaría de Salud se puso en alerta ante el aumento de casos de tuberculosis en el norte del país.

De acuerdo con el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (Suive) de la Secretaría de Salud, Sonora es el estado que acumula el 50% de los casos de tuberculosis. Te contamos los detalles.

Tuberculosis suma 19 mil casos en México en lo que va del año [VIDEO] Esta enfermedad se puede prevenir con la vacunación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué es la tuberculosis y qué causa?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Se trata de una afección que daña los pulmones, principalmente, pero también puede afectar otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral.

#SonoraNoticiasFM | Sonora ha registrado 1,322 casos de tuberculosis hasta julio del 2025, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades de salud.



Se intensifican campañas de detección temprana, atención médica y prevención comunitaria, especialmente en zonas vulnerables.… pic.twitter.com/LQdrPcex8l — Radio Sonora (@RSonoraFM) October 28, 2025

No obstante, no todas las personas infectadas por microbios de tuberculosis se enferman, pues existen dos condiciones médicas: la tuberculosis activa y la tuberculosis inactiva. Algunos de los síntomas son los siguientes:

Tos que dura tres semanas o más

Dolor de pecho

Tos con sangre o esputo (flema desde el fondo de los pulmones)

(flema desde el fondo de los pulmones) Debilidad o fatiga

Pérdida de peso

Pérdida del apetito

Escalofríos

Fiebre

Sudores nocturnos

Las personas que presentan tuberculosis inactiva no tienen síntomas; sin embargo, deben de recibir tratamiento para evitar que se active la enfermedad.

¿Cuál es el estado con más casos de tuberculosis en México?

La Secretaría de Salud reveló que Sonora es el estado de la República mexicana que concentra el 50% de los casos confirmados. Hasta el día de hoy, Sonora registra 1,322 casos de tuberculosis en lo que va del 2025 y Hermosillo concentra el 51.2% del total. Los municipios con el mayor número de casos de tuberculosis son los siguientes:

Hermosillo: 675 casos

Cajeme: 118 casos

San Luis Río Colorado: 114 casos

Huatabampo y Navojoa: 67 casos cada uno

De acuerdo con las autoridades sanitarias, tan solo en Hermosillo, Sonora, se registran 200 casos nuevos de tuberculosis cada año.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

