Toman Central de Autobuses del Norte en CDMX y roban dos camiones

La tarde de este viernes 12 de septiembre presuntos normalistas ingresaron a las instalaciones de la Central de Autobuses del Norte en la alcaldía GAM de la CDMX y tomaron las instalaciones; al momento de los hechos las líneas suspendieron todas las corridas y en la zona se había levantado código rojo. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se encuentra en el lugar.

El personal de la Central de Autobuses del Norte se vio obligada a suspender actividades luego de que un grupo de jóvenes encapuchados irrumpieron las instalaciones. Según los primeros reportes, quienes tomaron el lugar estarían vinculados a normalistas de Ayotzinapa y minutos más tarde tomaron dos camiones.

De acuerdo con información al momento de nuestra reportera de campo, Diana Gómez, la operación en la Central de Autobuses del Norte tras presencia de normalistas de Ayotzinapa ya es regular, sin embargo, hay retrasos en las corridas.

Cabe mencionar también que los manifestantes se han retirado a una calle aledaña llamada José Guadalupe Velarde.

🚨#AlertaADN



Jóvenes encapuchados tomaron dos camiones de la Central del Norte; se desactivó el código rojo en el inmueble y se podrán reanudar las actividades pic.twitter.com/JqabaZxw98 — adn40 (@adn40) September 12, 2025

¿A dónde se puede viajar desde la Central de Autobuses del Norte?

Desde esta terminal se puede viajar a distintos destinos como el bajío, occidente, norte, centro, noreste y suroeste del país:

Guadalajara

Querétaro

Guanajuato

León

Morelia

San Luis Potosí

Monterrey

Tijuana

Culiacán

Durango

Pachuca

Poza Rica

Tulancingo

Tuxpan

Puebla

Tampico

Oaxaca

Veracruz

Villahermosa

