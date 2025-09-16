¡Basta ya! Ricardo Salinas llama a formar parte de su “Movimiento Anticrimen y Anticorrupción”

Al asegurar que México tiene poco que festejar, Ricardo Salinas Pliego llamó a participar en el “Movimiento Anticrimen y Anticorrupción”, que tiene como objetivo principal el parar las mentiras del Gobierno y mejorar el futuro del país.

A través de un mensaje en sus redes sociales con motivo del 15 de septiembre, Ricardo Salinas Pliego señaló que hay mucho que trabajar, porque México está mal y “no hay vuelta de hoja” porque desde el Gobierno se solapa una criminal violencia, así como una corrupción desbocada, como nunca antes se había visto.

No se vayan con la finta de la fiesta y la música

El empresario llamó a los mexicanos a que durante estas celebraciones no se vayan con la finta de la fiesta, música y fuegos artificiales, pues es momento de poner atención a los problemas que enfrenta el país, que está en manos de un Gobierno integrado por “personajes peligrosos”, pues su ideología es perversa.

Aseguro que las autoridades del país se parecen mucho a aquellos que llevaron a Venezuela y a Cuba al desastre y ahora impulsan el resentimiento y la división en la nación.

Es momento de decir basta

“Es momento de decir basta, basta ya, es momento de elegir de qué lado estamos”, enfatizó el empresario al señalar que es importante elegir si estamos a favor de la vida, la propiedad, innovación o de la corrupción y la inseguridad.

No a la envidia, no al resentimiento, no a la criminalidad y no a la corrupción. Es momento de decir basta a los homicidios violentos y a los criminales quienes los protegen desde el propio Gobierno. Basta al saqueo de la Hacienda Pública, el robo de hidrocarburos, las obras inútiles y los contratos con sobreprecio.

Movimiento Anticrimen y Corrupción

Ante el mal gobierno que tiene nuestro país, Ricardo Salinas aseguró que es momento de actuar, es por ello que convocó a todos los mexicanos a unirse a su “Movimiento Anticrimen y Anticorrupción”.

Los interesados deben de aceptar que están de acuerdo con los principios del movimiento, que son:



A favor de la vida

A favor de la libertad

A favor de la propiedad

No mentir

No matar

En contra de la corrupción

En contra de la criminalidad

En contra de la mentira

Para participar en el movimiento es necesario que se afilien en la página web que se creará en días próximos.

Basta ya del régimen criminal y corrupto

Ricardo Salinas mencionó que es tiempo de hacer el cambio y de ponerle un alto al Gobierno y para eso es necesario que tomemos la responsabilidad en nuestras manos por que “un México libre se defiende”.

